Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США

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17 мая, среда | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».
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В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином
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Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.
Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Источник: Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах.
Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС.
Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается.
В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Политолог: США используют Зеленского по «теории безумца» Никсона
Политолог Ткаченко: США решили вернуться к «теории безумца» на Украине
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Штаты неоднократно во внешней политике прибегали к «теории безумца», которую ранее использовал президент Никсон. Сейчас, вероятно, Вашингтон через Зеленского пытается склонить Россию к заключению мира на Украине на условиях США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба».
«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Второй вариант – США вновь перешли к так называемой теории безумца президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.
«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.
«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – заключил Ткаченко.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого вооружения для ударов по территории России.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США
Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico.
По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание.
Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны».
Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России
Пользователи Twitter высмеяли слова Макрона о «поражении» России
Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion.
Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.
«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая.
США раскрыли число развернутых ядерных боезарядов на 1 марта 2023 года
Госдеп: США по состоянию на 1 марта 2023 года располагали 1419 развернутыми ядерными боезарядами
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Вашингтон по состоянию на 1 марта 2023 года располагал 1419 развернутыми ядерными боезарядами, такие данные приводятся в опубликованных пресс-службой Госдепартамента США справочных материалах.
В соответствии с документом о выполнении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, в США известен как новый ДСНВ), на вооружении США сейчас находится 662 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. В их число входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ). Кроме того, в целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в США насчитывается 800, передает ТАСС.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что несмотря на предполагаемую приостановку участия России в новом ДСНВ, США добровольно опубликовали совокупные показатели количества американских стратегических наступательных вооружений.
В документе отмечается, что США считают прозрачность в вопросах, касающихся ядерного оружия, чрезвычайно важной для снижения вероятности неверного восприятия, просчетов и дорогостоящих гонок вооружений. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон призывает Москву вернуться к полному выполнению нового ДСНВ и всех предусмотренных им мер по поддержанию стабильности, прозрачности и верификации.
По версии американской стороны, Россия якобы не выполнила свои обязательства по предоставлению обновленных данных в марте 2023 года и не выполняет другие ключевые положения ДСНВ. В заявлении утверждается, что в качестве правомерной ответной меры США в марте не предоставили России обновленные данные. В Госдепартаменте пояснили, что теперь указанные сведения опубликованы в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения. При этом в Минобороны сообщили о сохранении ограничений СНВ-3 на количество носителей ЯО.
ЦРУ попыталось вербовать россиян через Telegram
ЦРУ вновь попыталось открыто вербовать россиян через Telegram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало канал в Telegram в попытке вновь открыто завербовать россиян в интернете.
В частности, спецслужба сообщила, что «впервые создала канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Сообщается, что ЦРУ интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России, передает РИА «Новости».
По данным CNN, причастные к созданию канала сотрудники американской спецслужбы надеются таким образом получить от россиян информацию, в которой нуждается Вашингтон.
В прошлом году газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу сообщала, что ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией.
До этого ФБР также разместило в Facebook* рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Премьер Польши связал замеченный в стране аэростат с похожим инцидентом в США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил об инциденте с аэростатом в США после того, как в Польше заметили похожий объект.
На брифинге министр напомнил, что аэростат в небе над США был замечен два с половиной месяца назад, в начале февраля, передает ТАСС.
Ранее Минобороны республики сообщило, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии объект. В ведомстве предположили, что это мог быть разведывательный аэростат. Он, вероятно, упал, и его не могут найти уже третий день.
Китайский аэростат в США зафиксировали в январе, а 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя над Атлантикой. В Пекине произошедшее назвали фарсом Вашингтона.
В Майами прошел обыск в квартире бизнесменов из России
В квартире двух российских бизнесменов в Майами прошли обыски ФБР, сообщила местная газета Miami Herald.
Издание пишет, что обыск прошел в Trump Tower III по 15811 Collins Ave в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена – Олег Пацуля и Агунда Макеева, передает РИА «Новости».
Роза Перейра, которая в статье названа супругой Пацули, заявила, что не знает причину обыска, а также добавила, что не может обсуждать случившееся.
Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: Следует незамедлительно создать условия для начала переговоров по Украине
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Возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, следует создать условия для начала консультаций, незамедлительно найти политическое решение кризиса, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Постпред Китая в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации выразил мнение, что исключительно важно незамедлительно найти политическое решение украинского кризиса, возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет, передает ТАСС.
При этом он признал, что на этот сложный вопрос нет простого ответа. Чжан Цзюнь заметил, что любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Он подчеркнул, что следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта для извлечения из него преимуществ, что делают некоторые страны.
Дипломат сообщил, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй намерен посетить Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию, он будет проводить диалог со всеми, чтобы выйти на политическое урегулирование украинского кризиса. Чжан Цзюнь вновь подчеркнул, что Китай настоятельно призывает к незамедлительному политическому урегулированию кризиса.
Накануне глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что говорить о мирных переговорах по Украине преждевременно до наступления одной из сторон.
В Госдепе заявили о «роли» Китая в урегулировании украинского кризиса
Госдепартамент США: У Китая «есть роль» в урегулировании украинского кризиса
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У Китая «есть роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
В связи с тем, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США выразил мнение, что Китаю якобы важно услышать от украинских партнеров о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что, когда дело касается дипломатии, ничего не должно происходить без Украины, когда это касается Украины, передает ТАСС.
По словам сотрудника Госдепартамента США, у Китая и любой другой страны есть роль в дипломатической поддержке исхода украинского кризиса в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине.
Москва призвала Запад смириться с крепкими отношениями России и Китая
Дипломат Грушко: Лидерам Запала придется смириться с реальностью крепких и равноправных отношений между Россией и Китаем
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим лидерам западных государств придется в складывающейся картине мира смириться с реальностью крепких, взаимоуважительных и равноправных отношений между Россией и Китаем, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Александра Грушко.
МИД России приводит на своем на сайте ответ Грушко на вопрос СМИ в связи с заявлениями Макрона о якобы формирующейся «зависимости» России от Китая. Дипломат отметил, что дружеские, проверенные временем отношения Москвы и Пекина поступательно укрепляются. По его словам, между Россией и Китаем сложились самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства, которые не дают покоя Парижу.
При этом Грушко отметил, что крепкие и равноправные отношения России и Китая стали фактором, значение и влияние которого на международные отношения будет только усиливаться. И Макрону, как и другим западным лидерам, придется с этим смириться, добавил он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Запад предпринимает попытки рассорить старых друзей, «выкручивать руки» государствам глобального Юга и Востока, настраивать одни страны против других, и не может отказаться от такой политики. В угоду геополитическим амбициям бывших «хозяев мира», по мнению Запада, страны должны забыть о собственных национальных интересах, отмечает замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Российский дипломат ответил, что Запад вообще пугает становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, так как этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран золотого миллиарда. Грушко пояснил, что отсюда следуют попытки Запада всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут, по мнению Запада, все средства хороши.
Ранее в Кремле не согласились с мнением Парижа о «зависимости» России от Китая. В Сети также высмеяли слова Макрона о «поражении» России.
В США призвали остерегаться укрепления отношений России и Ирана
Белый дом должен остерегаться укрепляющихся отношений России и Ирана, выразили мнение обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.
В статье отмечается, что Вашингтону и его единомышленникам необходимо в срочном порядке предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, передает RT.
Авторы материала заверили, что Россия и Иран компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией собственного двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества, поэтому американским властям срочно нужно вмешаться.
Кроме того, Иран и Египет начали переговоры по восстановлению дипотношений – страны, которых уже более 40 лет нет дипломатических отношений после разрыва в 1979 году.
В Пентагоне подтвердили доставку в Германию танков Abrams для обучения ВСУ
В Германию прибыл 31 танк Abrams для обучения украинских военных, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдера, украинские военные приступят к обучению, по оценкам Минобороны США, в течение «пары следующих недель», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали о доставке первых танков Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ. Отмечалось, что для подготовки понадобится около 10 недель.
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