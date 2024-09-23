  • Новость часаРоссиянам ряда регионов пообещали заморозки до минус 5 градусов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как нам научиться мыслить по-русски

    @ Александр Река/ТАСС

    23 сентября 2024, 08:54 Мнение

    Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца
    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    Назван диагноз разгромившего могилу Маслякова инвалида

    Мой любимый русский философ Константин Леонтьев был человеком решительным, остроумным, глубоким и смелым. Настолько, что свой конец XIX века он опередил на 100 лет точно. Только сейчас становятся по-настоящему понятны многие его заявления. Например, о западной философии он отзывался крайне отрицательно и даже возбужденно. В том духе, что «не читал и читать не буду, пошли к черту». Обосновывал он это волюнтаристски: мол, их философия – это их способ осмыслить самих себя и мир, мы другие и должны во всех смыслах жить своим умом. 

    Для нас сегодняшних освободиться от оккупации нашего сознания и перейти в новую эпоху, эпоху гуманитарного суверенитета России – задача сверхсерьезная и сверхактуальная. Военный, политический, экономический, технологический суверенитет – если все по-настоящему, то это лишь продолжение суверенитета мысли, гуманитарного суверенитета.

    Дело в том, что каждой цивилизации сопутствует собственный способ познания, и даже наоборот: собственный способ познания и формирует цивилизацию. Запад живет в гносеологической парадигме «премодерн – модерн – постмодерн». Эпоха премодерна – это эпоха обожения мира: человек стремится познать Бога через познание Вселенной и самого себя, в том числе. Модерн отрицает Бога и обожествляет, ставит в центр мира самого человека. Постмодерн десубъективирует Вселенную, отрицает и человека. Все нынешние деконструкции и девиации в социальном и культурном пространстве Запада – прямое последствие такой разрушающей человека гносеологической модели.

    И вот именно такую парадигму «премодерн – модерн – постмодерн» Запад столетиями – и крайне успешно – навязывает всему миру. Колонизаторы Европы пришли на множество территорий и огнем и мечом выжгли местное население, где-то превратили в рабов в буквальном смысле, создали колониальные империи. Но даже там, где огонь и меч не помогли (Россия, Китай и т. д.), произошло во многом победоносное шествие ментального колонизаторства. Мы все на Земле, в той или иной степени, «living in America» – как поется в известной песне немецких Rammstein. И это не только «Кока-кола» и джинсы, в первую очередь – это наш способ мыслить. Наше сознание оккупировано. Но оккупировано – это не значит, что оно стало идентичным западному.

    В Африке колонизаторы оставили огромный след. Национальные государства, парламенты, выборы, рыночная экономика, автоматическое оружие, мегаполисы, кроссовки. Но все это не превратило Африку в Европу. Огромная травма, свой уклад разрушен, новый не приобретен – вот что оставила Европа в Африке.

    И мы в похожей ситуации. Мы ментально переломлены, травмированы. Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн». Из премодерна мы под воздействием гуманитарного колонизаторства угодили не в модерн и постмодерн – явления, свойственные исключительно западной цивилизации, а в археомодерн. Где, с одной стороны, мы питаемся оставшимися ростками национальной цивилизации, а с другой – скованы модернистским и постмодернистским сознанием.

    Мы находимся сейчас в важнейшей точке. Если осознать описанное как истинное положение вещей, то возвращение себе права «мыслить по-русски» должно стать нашим принципиальным, фундаментальным инструментом обретения гуманитарного суверенитета, цивилизационной независимости. И это касается не только нас всех – в смысле, незападного человечества и России в частности. Это в первую очередь дело каждого человека в отдельности.

    Консервативная гуманитарная революция должна вырвать нас из травматичного ментального поля археомодерна и на новом витке технологического и этического прогресса вывести нас в состояние русского национального премодерна, вернуть способность мыслить по-русски. Только тогда мы обретем истинную свободу, а русский мир и традиционные ценности перестанут быть лозунгами – они станут самой жизнью.

    Как писал Константин Леонтьев, «чтобы лучше видеть и объяснить другим, что выгодно и невыгодно для России, надо прежде всего дать себе ясный отчет в том идеале, который имеешь в виду для своей отчизны».

    Другие материалы автора


    Главное
    Украине поставили снаряды с разработанными во II Мировую детонаторами
    Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек
    Депутат: Запрет пропаганды чайлдфри не затронет личный выбор граждан
    Кремль спросили о возможности запрета продажи техники Apple в России
    Беспилотные грузовики начали движение по трассе М-11 «Нева»
    Самолет приземлился на реку в Подмосковье

    Приведет ли шторм на рынке нового жилья к падению цен

    В два раза рухнули продажи новостроек в Москве в августе, причем еще до последнего повышения ключевой ставки Центробанком. На треть упали и продажи на вторичном рынке. Чем объясняется такой провал продаж и поможет ли он снизить цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Отражать атаки украинских БПЛА помогает наследие СССР

    Почти каждый день (а точнее, ночь) ПВО ВС РФ отражает атаки украинских БПЛА на мирные российские города. Главной целью ВСУ традиционно является столица нашей страны и московский регион в целом. Как устроена система ПВО Москвы, сколько в ней зенитно-ракетных комплексов и что такое система эшелонированной обороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград

    Военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, а значит, российского Балтийского флота и Петербурга – точно так же, как это было сделано во время Великой Отечественной фашистской Германией. Почему к этой угрозе стоит отнестись со всей серьезностью и что нужно сделать, чтобы ее эффективно купировать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............