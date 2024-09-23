Как нам научиться мыслить по-русски

Мой любимый русский философ Константин Леонтьев был человеком решительным, остроумным, глубоким и смелым. Настолько, что свой конец XIX века он опередил на 100 лет точно. Только сейчас становятся по-настоящему понятны многие его заявления. Например, о западной философии он отзывался крайне отрицательно и даже возбужденно. В том духе, что «не читал и читать не буду, пошли к черту». Обосновывал он это волюнтаристски: мол, их философия – это их способ осмыслить самих себя и мир, мы другие и должны во всех смыслах жить своим умом.

Для нас сегодняшних освободиться от оккупации нашего сознания и перейти в новую эпоху, эпоху гуманитарного суверенитета России – задача сверхсерьезная и сверхактуальная. Военный, политический, экономический, технологический суверенитет – если все по-настоящему, то это лишь продолжение суверенитета мысли, гуманитарного суверенитета.

Дело в том, что каждой цивилизации сопутствует собственный способ познания, и даже наоборот: собственный способ познания и формирует цивилизацию. Запад живет в гносеологической парадигме «премодерн – модерн – постмодерн». Эпоха премодерна – это эпоха обожения мира: человек стремится познать Бога через познание Вселенной и самого себя, в том числе. Модерн отрицает Бога и обожествляет, ставит в центр мира самого человека. Постмодерн десубъективирует Вселенную, отрицает и человека. Все нынешние деконструкции и девиации в социальном и культурном пространстве Запада – прямое последствие такой разрушающей человека гносеологической модели.

И вот именно такую парадигму «премодерн – модерн – постмодерн» Запад столетиями – и крайне успешно – навязывает всему миру. Колонизаторы Европы пришли на множество территорий и огнем и мечом выжгли местное население, где-то превратили в рабов в буквальном смысле, создали колониальные империи. Но даже там, где огонь и меч не помогли (Россия, Китай и т. д.), произошло во многом победоносное шествие ментального колонизаторства. Мы все на Земле, в той или иной степени, «living in America» – как поется в известной песне немецких Rammstein. И это не только «Кока-кола» и джинсы, в первую очередь – это наш способ мыслить. Наше сознание оккупировано. Но оккупировано – это не значит, что оно стало идентичным западному.

В Африке колонизаторы оставили огромный след. Национальные государства, парламенты, выборы, рыночная экономика, автоматическое оружие, мегаполисы, кроссовки. Но все это не превратило Африку в Европу. Огромная травма, свой уклад разрушен, новый не приобретен – вот что оставила Европа в Африке.

И мы в похожей ситуации. Мы ментально переломлены, травмированы. Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн». Из премодерна мы под воздействием гуманитарного колонизаторства угодили не в модерн и постмодерн – явления, свойственные исключительно западной цивилизации, а в археомодерн. Где, с одной стороны, мы питаемся оставшимися ростками национальной цивилизации, а с другой – скованы модернистским и постмодернистским сознанием.

Мы находимся сейчас в важнейшей точке. Если осознать описанное как истинное положение вещей, то возвращение себе права «мыслить по-русски» должно стать нашим принципиальным, фундаментальным инструментом обретения гуманитарного суверенитета, цивилизационной независимости. И это касается не только нас всех – в смысле, незападного человечества и России в частности. Это в первую очередь дело каждого человека в отдельности.

Консервативная гуманитарная революция должна вырвать нас из травматичного ментального поля археомодерна и на новом витке технологического и этического прогресса вывести нас в состояние русского национального премодерна, вернуть способность мыслить по-русски. Только тогда мы обретем истинную свободу, а русский мир и традиционные ценности перестанут быть лозунгами – они станут самой жизнью.

Как писал Константин Леонтьев, «чтобы лучше видеть и объяснить другим, что выгодно и невыгодно для России, надо прежде всего дать себе ясный отчет в том идеале, который имеешь в виду для своей отчизны».