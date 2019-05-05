Иван-дурак русского поля экспериментов

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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...

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            Анна Долгарева

            Иван-дурак русского поля экспериментов

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 5 мая 2019, 10:22

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            Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Какая эпоха, такой и герой.

            Ничего удивительного в том, что культовым фильмом девяностых стали «Особенности национальной охоты» (а затем и рыбалки). Собирательный образ русского героя в этих фильмах – инфантильный пьяница, которому невозможно везет. Смешно наблюдать за приключениями Ваньки-дурака, но и не признать невозможно – не более он, чем дурак. Хотя и ужасно милый, трогательный, родная душа.

            Что ж, когда мир вокруг тебя трясут катаклизмы, на кого остается уповать?

            Да ни на кого, в общем.

            Ты, ты сам – становишься этим Ванькой-дураком, ты сбегаешь от обстоятельств непреодолимой силы в водочку, в побасенки, в хохоток да прибаутки, и тебе везет, везет, как пьяному, везет, как дураку, как юродивому везет, потому что только такой Ванька-дурак и выживает, когда все рушится. И страна, на которой не осталось живого места от катаклизмов, способна породить только такого культурного героя.

            Фото: СТВ

            «Пьёте, да? И пьёте и пьёте, и пьёте и пьёте… Всё пропили! Думаете что, кончилась Россия, да?».

            Думали, а как иначе было думать? Может, и старались не думать, но объективная реальность намекала на то, что к этому идет.

            Двадцать лет прошло с выхода «Особенностей национальной рыбалки», еще больше – «Охоты», и сейчас мы наблюдаем прекрасных людей, которые осуждают нашего Ваньку-дурачка, пьяницу и раздолбая. Это потому что Ванька-то за двадцать лет вырос, поменялся. Другое время, другие культурные герои, и Ванька наш совсем не дурак стал, а Иван-герой.

            Нынешний Иван – он, например, в «Балканском рубеже», например, стоит над горою Андрюша, в Косово русский солдат.

            Он, например, в новой книге Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» – собственно, Захар. Он все так же лишен пафоса, все так же прост, он как-то очень естественно приезжает на войну за правое дело, очень естественно воюет, опрокидывая рюмку ледяной водки в перерывах, очень естественно рискует жизнью. Потому что, ну, он такой Иван.

            Стержень русского культурного героя – страна. Если эта страна худо-бедно стоит – то и у Ивана все в порядке с позвоночником, со внутренним стержнем. Если страна падает – то и Ивана размазывает по ее зеленой траве, по белому снегу, и остается Ивану-дураку только пить да надеяться на удачу, что его не подводит. Если же он сражается, если научился воевать, то смерть и справедливость он причиняет, руководствуясь звериным чутьем, как Данила Багров, другая страшная сторона Ивана-дурака девяностых.

            Вот сейчас страна есть у нашего Ивана. Он может воевать за нее, может недовольно на нее ворчать и даже ругаться с ней, он может вообще какими-то другими вещами заняться. Главное, что она у него есть, где-то за спиной, хорошая ли, плохая ли, но родная.

            Сейчас в русском культурном поле Иван наш приобретает вполне отчетливые героические черты. Помимо упомянутых героев Прилепина, вспыхивает новый интерес к героям Алексея Иванова – покорителям Сибири: был снят фильм по «Тоболу», готовится экранизация «Сердца Пармы», и это только малая часть русского культурного поля, где тут и там поднимает голову Иван (уже почти не дурак).  

            Вот он, в «Тоболе», Ванька Демарин, за царя и Отечество уходит в монгольские степи, с главным страхом – не оплошать, не подвести, и глупый этот Ванька смерти не боится, а боится бесславия. И другой Иван, Бухгольц, неприятный и сухой служака, более собственной жизни и славы стремящийся уберечь солдат. Вот он, русский героизм. Потому что русскому сердце в кино ли, в литературе ли, нужен этот русский героизм сейчас.

            Например, трех героев романа «Финист – ясный сокол» Андрея Рубанова так и зовут Иванами. Книга вышла недавно, была обласкана и критиками, и публикой, прошла в шорт-лист Нацбеста. Роман этот очень точно попал в запрос на русского героя. Настолько точно, что успеха у него не могло не быть.

            Один Иван – глумила (скоромох), другой воин, забарывающий Змея Горыныча. Первый должен бы быть трикстером – но, на самом деле, из него получается просто добрый русский малый. Второй воин, да. Про третьего Ивана не будем, он вообще Соловей-Разбойник. Еще больше героизма в Марье, которая и является центральным персонажем, девочка, истирающая железные сапоги, грызущая железные караваи на пути к любимому – вот этот архетип русского героя, только в профиль, потому что женщина. Но неважно, женщина ли, мужчина, важно вот это: умение менять мир. Таков героизм нынешнего Ивана.

            И, кстати, да: нынешний русский культурный герой имеет явственно выраженную национальную окраску. Словно в качестве компенсации за то, что у него так долго не было страны под ногами.

            Нынешний Иван русского смыслового поля это уже не натужная попытка выдавить из себя попытку стилизации под Голливуд, как было в середине нулевых, это естественный запрос на культурного героя, который будет героем во всех смыслах, и вот наш Иван, простоватый, но бесстрашный, поднимает меч-кладенец, идет сражаться со злом.

            Но не стоит судить строго Ваньку двадцатилетней давности, Ваньку-пьяницу, Ваньку-дурачка. Потому что только таким он тогда и мог быть.

            И совершенно неизвестно, в каком зеркале смыслов отразится наш Иван еще через двадцать лет.


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