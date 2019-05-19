Российские гопники проникли в подсознание Запада

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19 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

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            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            Субкультура российских гопников набирает популярность на Западе   19 мая 2019, 10:45
            Фото: PUMA/Youtube
            Текст: Виктория Никифорова

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            Неожиданным элементом русской «мягкой силы» стали отечественные гопники. Культовые герои, придуманные несколькими остроумными интеллектуалами, в одночасье покорили сердца западной публики. Как возникла эта мода на Западе, кто является ее главным проводником и распространителем - и как нам относиться к такому явлению?

            В России хардбасс, сидение на кортанах, семечки и треники «адидас» уже давно вышли из моды и вызывают только ностальгию. А вот на Западе субкультура российских гопников набирает популярность ускоренными темпами.

            Канье Уэст и Рианна щеголяют в худи и кепках с русскими надписями, главред Vogue Анна Винтур пиарит гопническую моду, самый популярный видеоблогер мира Pewdew Pie торгует мерчендайзом с нехорошими русскими словами, миллионы англичан и американцев учатся правильно сидеть на кортах, танцевать хард-басс и лузгать семки (Sunflower seeds – поясняет англоязычная Википедия). Субкультура отечественных гопников совершенно неожиданно пошла в западный мир и очаровала музыкантов, дизайнеров и простых граждан.

            Поначалу это кажется обидным до невозможности. Почему это русскую культуру в мире представляют какие-то неотесанные персонажи из 90-х со всеми этими «Мобильник есть? А если найду?» А как же русский балет и русский космос?

            Однако на самом деле, история с гопниками гораздо сложнее. Полукриминальных и необразованных пацанов с городских окраин запустили как вирус в мировую культуру несколько продвинутых интеллектуалов с постсоветского пространства.

            Как говорит в интервью журналу «Эксперт» ведущий специалист по гопнической культуре Дмитрий Громов, сотрудник института этнологии и антропологии РАН, «злобный молодой человек, который хочет набить вам морду и отжать мобилу, в спортивном костюме (чаще всего «Адидас»), с барсеткой в руке и бритым затылком, который любит сидеть на карачках («на кортах»), грызет семки и говорит на некотором специальном языке, – это мифологизированный образ гопника, созданный молодыми и образованными жителями интернета.»

            Впрочем, до жителей интернета был еще лучший русский режиссер Алексей Балабанов, создавший канонический образ гопников в фильме «Жмурки». Чуть позднее интернет взорвали видеоролики остроумного комика с ником Boris, в которых он все расссказал о повадках и привычках «четкого пацана» с русских городских окраин.

            Одноврременно миллионы русскоговорящих пользователей вломились в мир онлайн-игр с загадочным криком «suka-blyad!», который требовалось срочно расшифровать и перевести на английский. Сегодня это высказывание на кириллице красуется на миллионах футболок, кепок и толстовок.

            В России гопота – полукриминальные сообщества необразованной молодежи с окраин – как раз в это время уходили в небытие. Меньшая часть из них погибла в разборках. Подавляющее большинство пошли в армию, нашли работу и успешно социализировались. Времена «ровных пацанчиков» закончились, казалось, вместе с лихими 90-ми.

            И именно в это время, в начале нулевых уходящую натуру стали поэтизировать хорошие мальчики из интеллигентных семей. Модельер из Тбилиси Демна Гваслия ввел в моду толстовки и кепки с матерными надписями. Сегодня этот советский грузин работает креативным диреткором модного дома Balenciaga. Balenciaga выпускает специальную коллекцию дорогих кроссовок в стиле гопников. Большой поклонницей этой обуви является такая икона стиля, как Мишель Обама.

            Продвинутый москвич Гоша Рубчинский в качестве дизайнера выпустил несколько модных коллекций в гопническом стиле – широкие спортивные штаны, цепочки, кепки, кроссовки, обший лук типичного постсоветского хулигана. Коллекции получили мировое признание.

            Видеоблогер Boris – звезда постсоветского интернет-пространства – заработал миллионы просмотров своими роликами из жизни загадочных gopniks. В них он подробно описывает прикид, манеры и сленг гопников и с псевдоученым видом объясняет, как правильно сидеть на кортанах, лузгать семки и наезжать на лохов.

            В мае 2010 года четверо молодых петербуржцев взорвали интернет танцем «Школа колбасы». Эти интеллигенты пародировали изрядно доставших их питерских гопников с их дурацкими плясками. А вот западные пользователи приняли все это за чистую монету. Они уверились в том, что по просторам России действительно бродят стада бритоголовых пацанов в трениках «Адидас» и увлеченно принялись косплеить их экзотический лайф-стайл.

            Благодаря «Школе колбасы» танец Hardbass стали танцевать сначала в Восточной, а потом и в Западной Европе. Европейские музыканты стали активно обыгрывать мотивы гопнической культуры в своих композициях.

            Другим мемом, получившим мировую известность в это же время, оказался слоган из украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. «Чики-брики – и в дамки». С тех пор любой западный модник научился выговаривать «Сheeki-breeki», а также, с подачи Boris, разучил слова «Kompot» и «Pelmeni» и освоил технику Slav Squat – «славянского сидения на корточках».

            Так сложилась парадоксальная ситуация, когда в Росси гопники стремительно вымирают как класс, а на Западе в них активно играют целые покления молодежи. Почему в Европе зашли именно гопники? Потому что там работает только то, что соответствует их собственным массовым представлениям о России. Русский, по определению, брутален и агрессивен, так что гопники идеально вписались в тренд. В такой же культурный тренд, кстати, попал и президент Путин – еще одна икона нового русского стиля.

            Отдельно доставляет полная раскованность наших пацанов с окраин. Шокирующее отсутствие политкорректности, наглый сексизм, мачизм и прочие безобразия, – все это просто как бальзам на душу современной западной молодежи, которую на родине дергают и цензурируют со всех сторон.

            Свою роль играет и загадочная кириллица, и странно звучащие русские слова.

            Неизбывное любопытство англоязычнй молодежи к русскому языку уловил еще писатель Энтони Берджесс. В своей культовой книге «Заводной апельсин» он заставил своих героев – молодых английских бандюганов – изъясняться на странном жаргоне «надсате», состоящем, в основном, из русских слов. Багодаря знаменитой экранизации Стэнли Кубрика, надсат вошел в моду и повлиял на творчество мноих кинематографистов и музыкантов.

            Ну и конечно, феномен Russian gopniks обязан своим появлением исконно русским остроумию и самоиронии. Именно бессчетные ролики на Youtube с пародиями на гопников, их танцы, манеры, сленг и пищевые привычки сделали их образ вирусным в мировом интернете. Уже оттуда его переняли модельеры, музыканты, дизайнеры.

            Интерсно, что официальные проекты по продвижению позитивного имиджа страны зачастую оборачиваются разочарованием. Блестяще проведенная сочинская Олимпиада вызвала такое раздражение у западных «друзей и партнеров», что на всех следующих соревнованиях наших спортсменов нещадно гнобили, заставляя искупать успех 2014 года.

            А вот сугубо неофициальные «гопники» проникли в интернет-подсознание Запад вирусным путем. Их никто не навязывал, их никто не отслеживал. В результате все западные иконы стиля пытаются подражать давно вымершим «люберам» и массово носят прикид, вышедший у нас из моды лет так десять-двадцать назад. Так парадоксально выглядит сегодня «мягкая сила» России.

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