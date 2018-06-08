Гай Ричи снял клип с гопниками и звездами футбола к ЧМ-2018

Известный британский режиссер Гай Ричи снял рекламное видео, связанное с чемпионатом мира по футболу в России.

Главным героем видеоролика стал юный футболист Андрей, который противостоит гопникам во дворе. Мальчик, олицетворяющий будущее российского футбола, красивым ударом оставляет в дураках четырех хулиганов.

В других сюжетных линиях клипа фигурируют известные футболисты – Харри Кейн, Неймар, Бенджамин Менди и Месут Озил. В ироничной форме показано, как они готовятся к поездке на ЧМ в Россию.

В видео также снялся нападающий российской сборной Федор Смолов. Участие приняли и другие футболисты – Давид Де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Рауль Хименес и Патрис Эвра. В съемках поучаствовала и теннисистка Серена Уильямс.

Ролик, рекламирующий наушники, опубликован на YouTube-канале Beats by Dre.

Гай Ричи – британский режиссер, известен по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс», «Рок-н-ролльщик», «Револьвер», «Костолом» и другим картинам.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.