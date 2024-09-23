Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».0 комментариев
Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения России
Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал дождаться завершения недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России.
Полянский отметил, что будет множество встреч, разговоров и спекуляций в ходе недели высокого уровня, поэтому преждевременно оценивать реакцию Запада на предостережения России о возможных действиях Киева вглубь российской территории не следует, передает РИА «Новости».
«Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий», – сказал он.
Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.