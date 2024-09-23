Жителя Уссурийска осудили за убийство из-за громкой музыки

Жителя Уссурийска осудили на восемь с половиной лет за убийство из-за музыки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, житель Уссурийска был осужден на восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима за убийство, причиной которого стал конфликт из-за громкой музыки. Инцидент произошел в августе 2023 года, когда подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой и услышал громкую музыку из квартиры во дворе одного из домов, передает РИА «Новости».

По материалам дела, подсудимый поднялся на второй этаж и постучал в дверь, которая была открыта ранее незнакомым ему мужчиной. Между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимый достал самодельный автомат и произвел предупредительный выстрел. Однако, когда оппонент двинулся на подсудимого, тот выпустил еще три выстрела, причинив смертельные ранения в живот, грудную клетку и голову.

После совершения преступления подсудимый разобрал оружие, спрятал его в кустах и выбросил одежду. Оружие позже было обнаружено дворником, который сообщил об этом в полицию. В суде подсудимый полностью признал вину.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО.