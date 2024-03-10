СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске

СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО на парковке в Уссурийске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В местных соцсетях распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, «вторую ногу оторвать».

По сообщению СК, на рынке в Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего, возбуждено уголовное дело статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство», передает РИА «Новости».

Краевое УМВД сообщило, что в отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал и оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Ранее СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО.