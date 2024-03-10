До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО в Уссурийске
СК возбудил дело из-за угроз участнику СВО на парковке в Уссурийске
Следователи возбудили уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого водитель угрожал участнику СВО, сообщает региональный СК.
В местных соцсетях распространилось видео, автор которого снял иномарку, припаркованную на месте для инвалидов. Он говорит, что сделал водителю замечание, после чего тот якобы пригрозил ему, ветерану СВО, «вторую ногу оторвать».
По сообщению СК, на рынке в Уссурийске произошел инцидент на парковке между местным жителем и участником СВО, сопровождаемый угрозами в адрес последнего, возбуждено уголовное дело статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство», передает РИА «Новости».
Краевое УМВД сообщило, что в отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал и оштрафовали на 5 тыс. рублей.
Ранее СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО.