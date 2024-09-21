Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.

ФРС США снижением ставки бьет по доллару Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности Перейти в раздел

Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности Перейти в раздел

Как Россия улучшает оружие для спецоперации Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности Перейти в раздел

Российский атом пробивает европейские санкции Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел