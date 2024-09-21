  • Новость часаВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
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    Борис Акимов Борис Акимов Традиционные ценности? Начните с себя

    Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.

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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео

    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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