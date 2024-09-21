Урсула перезахватила власть ради Киева

Борис Акимов
Традиционные ценности? Начните с себя
Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.
Бахтияр Бабаджанов
Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу
Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.
Геворг Мирзаян
Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну
Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.