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    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    45 комментариев
    22 сентября 2024, 02:14 • Новости дня

    Госдеп рекомендовал гражданам США поскорее покинуть Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам, пока еще есть возможность, покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболла» и Израилем, следует из заявления посольства США.

    В Госдепе предупредили, возможность покинуть Ливан коммерческими рейсами может исчезнуть из-за ухудшения обстановки и эскалации конфликта. В заявлении отмечается, что посольство США может быть не в состоянии помочь тем американским гражданам, которые захотят остаться в Ливане, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане грозит катастрофическими последствиями.

    19 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

    Израиль намерен сократить «террористический потенциал и военную инфраструктуру» «Хезболлы», заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

    В заявлении также утверждается, что эта шиитская организация использует гражданское население в качестве живого щита.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608.

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    20 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном

    Политолог Ципис: Развитие конфликта Израиля с Ливаном зависит от действий Ирана

    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израиль сначала лишил «Хезболлу» средств связи, а затем нанес удары по складам и инфраструктуре группировки. Тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко будет действовать еврейское государство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами.

    «Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» и массированные атаки ЦАХАЛ по югу Ливана стоит рассматривать как этапы одной операции Тель-Авива. Сначала израильская сторона лишила шиитскую группировку средств связи, тем самым нарушив координацию внутри движения, а затем нанесла удары по складам и инфраструктуре формирований», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.  

    Он напомнил, что накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. «Фактически речь идет о полномасштабном конфликте еврейского государства с Ливаном. Последует ли дальше наземная операция израильской армии, говорить пока трудно. Однако стоит ожидать, что Израиль продолжит эскалировать ситуацию на границе и «гнуть палку» настолько, насколько ему позволят это сделать», – считает собеседник.

    По словам Циписа, тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. «Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко действует Израиль», – заметил он. Как полагает эксперт, именно от действий Ирана зависит, как дальше будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. «Ключевой вопрос заключается в том, отдаст ли Исламская республика «Хезболлу» на растерзание Израиля или заступится за группировку», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что в итоге Тегеран останется в стороне. Ципис напомнил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о ранении посла Ирана в Ливане Моджтабы Амани. «Ответа со стороны Ирана так и не последовало. Это заставляет склоняться в пользу версии о том, что Исламская республика не будет заступаться за «Хезболлу», – уточнил политолог.

    Несмотря на то, что такой шаг станет ударом по репутации Тегерана, «в Иране готовы пойти на это». «Дело в том, что баланс сил в глобальной геополитике существенно изменился. Многие страны жертвуют своими прокси, потому что война перешла на другой уровень. В настоящее время происходит формирование новых мегаблоков. Иран, вероятно, склоняется к тому, что мелкие группировки становятся неактуальными», – заключил Ципис.

    Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами. Шиитское движение атаковало 17 позиций ЦАХАЛ на разных участках израильско-ливанской границы, сообщила пресс-служба движения. В течение четверга «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. В группировке заявляли, что среди военных ЦАХАЛ есть потери.

    Армия Израиля, в свою очередь, совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ также добавил, что еврейское государство «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла».

    Массированный обстрел территории Ливана со стороны Израиля начался накануне после того, как начальник генштаба Армии обороны страны Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сообщалось о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Это произошло в то время, когда генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла выступал с телеобращением в связи со взрывами электронных устройств. Он указал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что начало операции Израиля в Ливане грозит катастрофой. «Мы вновь призвали стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий. Готовимся к тесному взаимодействию с партнерами, чтобы снизить напряженность и стабилизировать военно-политическую обстановку», – отметила она.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    19 сентября 2024, 09:17 • Новости дня
    NYT: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров

    New York Times: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль создал подставную компанию BAC Consulting, чтобы производить пейджеры со взрывчаткой, поставляемые в Ливан, что привело к детонации устройств и пострадало более 2,8 тыс. человек, из которых 12 погибли, сообщает New York Times.

    Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан, сообщает New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки.

    По данным издания, компания BAC Consulting, по всем внешним признакам, выглядела как венгерская фирма, производившая устройства от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле это была часть израильского прикрытия, передает РИА «Новости».

    Источники New York Times утверждают, что для сокрытия настоящих личностей создателей пейджеров, сотрудников израильской разведки, было создано еще как минимум две подставные компании. Однако у BAC Consulting также были и обычные клиенты, для которых выпускались пейджеры без взрывчатки. Пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 года, а производство увеличилось после того, как лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров. Глава ливанского Минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. Тайваньский производитель Gold Apollo ранее заявил, что партия сдетонировавших устройств была произведена по лицензии будапештской фирмой BAC Consulting Kft.

    Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров, который произошел в Ливане. Вслед за этим российские эксперты решили провести расследование, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России.

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    20 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ближайшее время получит ответ от Ирана на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, заявил руководитель канцелярии верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, пишет IRNA.

    «Ожидается, что ответ на этот шаг будет дан в скором времени», – цитирует IRNA Гольпайегани, передает ТАСС.

    Напомним, в июле в результате ракетного удара по Тегерану был убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.

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    19 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами

    «Хезболла» и ЦАХАЛ обменялись массированными ударами на израильско-ливанской границе

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг шиитское движение «Хезболла» атаковало 17 позиций армии Израиля (ЦАХАЛ) на разных участках границы Израиля с Ливаном, сообщила пресс-служба движения. По информации Al Hadath, израильская авиация усилила бомбардировки на юге Ливана.

    В последнем заявлении пресс-службы «Хезболлы» сообщается о «ракетном ударе по опорному пункту враждебного Израиля в Митуле». В течение дня «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. Шиитское движение заявило, что среди израильских военных есть потери.

    По данным ливанских СМИ, в течение нескольких часов авиация и артиллерия Израиля осуществляют массированный обстрел юга Ливана, атакованы свыше десятка населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Al Hadath указывает, что израильская авиация усилила интенсивность бомбардировок, нанеся около 70 ударов в течение 20 минут, передает ТАСС.

    17 сентября в разных районах Ливана почти одновременно сдетонировало множество пейджеров, в результате чего, по последним официальным данным, погибли 12 человек, включая двоих детей, еще 2,8 тыс. человек пострадали.

    18 сентября произошла новая волна взрывов. По информации телеканала Al Hadath, их причиной стала детонация раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях.

    «Хезболла» обвинила в организации взрывов Израиль. 19 сентября израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории.

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    19 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Хезболла»: Израиль перешел все красные линии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона намеревалась совершить массовое убийство, подорвав гражданские устройства в Бейруте и по всей ливанской территории, заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

    В течение пары минут могли погибнуть до пяти тысяч человек, заявил Насрулла в эфире Al Manar, передает ТАСС. «Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий», – подчеркнул он.

    Ранее в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров и раций, сотни людей получили ранения, десятки погибли. В четверг Израиль объявил о нанесении ударов по территории Ливана.

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    20 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Командир «Хезболлы» убит в результате авиаудара Израиля

    Командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль погиб после удара израильских ВВС

    Командир «Хезболлы» убит в результате авиаудара Израиля
    @ Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир шиитской вооруженной милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль, ответственный за специальные операции, был убит в результате авиаудара израильских ВВС по южному пригороду Бейрута Дахия.

    Удар был нанесен по району, где расположена мечеть Эль-Каим, и привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. В результате атаки погибли пятеро детей и получили ранения десятки человек.

    Местные власти подтвердили, что израильские истребители выпустили четыре ракеты по жилому району Эль-Джамус. На месте происшествия работают кареты скорой помощи, оказывая помощь пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Израилем и Ливаном регулярно возникают конфликты, которые могут перерасти в полномасштабную войну, но ее можно избежать, если стороны предпримут меры для предотвращения эскалации.

    В свою очередь, Иран и «Хезболла» заинтересованы в прекращении боевых действий с Израилем, учитывая возможные последствия войны в регионе.

    Тем не менее Россия также предупреждала о катастрофических последствиях, которые могут возникнуть из-за военной операции Израиля в Ливане, и подчеркивала необходимость избежать подобного сценария.

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    20 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Израиль завершил серию атак на юге Ливана

    ЦАХАЛ объявил о завершении Израилем серии атак против «Хезболлы» на юге Ливана

    Израиль завершил серию атак на юге Ливана
    @ Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате серии атак на юге Ливана поражены около 100 пусковых установок и объекты шиитского движения «Хезболла», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «ЦАХАЛ завершил серию атак на юге Ливана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армейской пресс-службы.

    По информации израильских военных, во второй половине дня ЦАХАЛ атаковал примерно 100 пусковых установок с 1 тыс. «стволов для ракет, готовых к немедленному запуску». Кроме того, израильским атакам подверглась «дополнительная военная инфраструктура» шиитского движения.

    Напомним, в четверг шиитское движение «Хезболла» и Армия обороны Израиля обменялись массированными ударами.

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    20 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одного из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля, который отвечал за специальные операции, ликвидировали в результате удара ВВС Израиля по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии.

    В сообщении говорится, что при ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда «Радван» (элитные подразделения «Хезболлы»)», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы выросло до восьми, раненых – 59 человек.

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    20 сентября 2024, 05:58 • Новости дня
    В ЦРУ заявили о подготовке Израилем операции с пейджерами в течение 15 лет

    ABC со ссылкой на источники в ЦРУ заявил о подготовке Израилем операции по подрыву пейджеров в Ливане в течение 15 лет

    В ЦРУ заявили о подготовке Израилем операции с пейджерами в течение 15 лет
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась как минимум 15 лет, заявил ABC со ссылкой на источники в ЦРУ.

    «Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах «Хезболлы», и подобная операция по «перехвату цепочки поставок» планировалась по меньшей мере 15 лет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ABC.

    По данным телеканала, Израиль открыл ряд подставных компаний, причем часть сотрудников не знала, на кого работает. Так, в Будапеште создали BAC Consulting для производства пейджеров под брендом тайваньской компании Gold Apollo. Власти Венгрии заявили, что BAC Consulting выполняла роль «торгового посредника», в самой Венгрии ничего не изготавливала, передает ТАСС.

    Как заявили источники ABC, ЦРУ считает подобные операции слишком опасными для мирных граждан и поэтому не проводит их.

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров. В среду произошли взрывы раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль. В четверг сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, ранено более 600.

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    19 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    NYT: Спецслужбы Израиля отправили сообщения на арабском перед взрывом пейджеров

    Спецслужбы Израиля отправили сообщения на арабском ливанцам на пейджеры перед их подрывом, чтобы побудить поднести устройство к лицу

    Tекст: Константин Сергеев

    Сообщения на арабском языке перед взрывом устройств, чтобы побудить большее число людей поднести их к лицу, отправили израильские спецслужбы на пейджеры ливанцев, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в израильской разведке.

    «Предполагали, часть владельцев пейджеров подумает, что пришло сообщение от высших руководителей движения «Хезболла». После этого Ливан погрузился в хаос, больницы оказались переполненными, пострадавшими были не только бойцы «Хезболлы», но и мирные люди», – цитирует NYT разведчика.

    Как сообщалось ранее в четверг, Израиль создал подставную компанию BAC Consulting, чтобы производить пейджеры со взрывчаткой, поставляемые в Ливан.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли.

    Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров, который произошел в Ливане. Вслед за этим российские эксперты решили провести расследование, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России.

    Коментарии (3)
    19 сентября 2024, 18:34 • Новости дня
    Израильские истребители имитировали налет на Бейрут

    Пролет израильских самолетов на малой высоте вызвал панику у жителей Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители израильских ВВС имитировали налет на Бейрут. Видео воздушной атаки распространилось в Сети.

    Самолеты пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки, передает ТАСС. Отмечается, что их неожиданное появление вызвало панику у жителей столицы.

    Следом истребители сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, что вызвало несколько оглушительных хлопков.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

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    21 сентября 2024, 01:29 • Новости дня
    Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом

    Небензя счел подрыв пейджеров в Ливане опасным прецедентом и указал на угрозу терактов с использованием бытовых приборов

    Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом
    @ Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Произошедшие в Ливане и Сирии взрывы пейджеров ведут к эскалации на Ближнем Востоке, это первый масштабный теракт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, повлекший гибель людей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане подчеркнул, что взрывы знаменуют переход конфликта на Ближнем Востоке в новое высокотехнологичное измерение. «Первая в истории масштабная террористическая атака с применением информационно-телекоммуникационных технологий, повлекшая гибель людей», – приводит его слова ТАСС.

    Российский дипломат обратил особое внимание на происхождение электронных устройств, использованных для взрывов. Он отметил, что необходимо получить подробный отчет от вовлеченных коммерческих структур о безопасности их продукции. Небензя заявил, что атака была осуществлена через удаленное воздействие на электронику из другой юрисдикции, что делает ее крайне опасным прецедентом.

    Небензя призвал все заинтересованные стороны, включая Ливан, воспользоваться «глобальным межправительственным реестром контактных пунктов», запущенным по российской инициативе, чтобы предотвратить и урегулировать «серьезные инциденты» в будущем. Он подчеркнул важность этого шага для установления всех обстоятельств произошедшего в Ливане. «Ожидаем, что получатели возможного запроса со стороны Бейрута незамедлительно его рассмотрят и дадут ответ ливанским коллегам», – сказал Небензя.

    По словам Небензи, организаторы теракта целенаправленно стремились разжечь масштабную вооруженную конфронтацию на Ближнем Востоке, пытаясь спровоцировать новую большую войну.

    «С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров. В среду произошли взрывы раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль. В четверг сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, ранено более 600.

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    21 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Израиль в ООН не признал причастность к подрыву пейджеров в Ливане

    Постпред Израиля в ООН Данон отказался признать причастность своей страны к подрыву пейджеров в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил о предпочтении дипломатии в решении конфликтов и отказался комментировать обвинения в подрыве пейджеров в Ливане.

    «Мы не комментируем конкретные атаки, о которых вы упомянули», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    В своем заявлении он заверил, что страна делает все возможное для борьбы с террористами и минимизации жертв среди мирного населения, а также предпочитает дипломатию. Он сказал, что Израиль не хочет эскалации, не собирается вступать в войну с «Хезболлой».

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров,  среду произошли взрывы раций. В четверг израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории.

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    19 сентября 2024, 02:50 • Новости дня
    Белый дом: США не причастны к взрывам в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    США не были причастны к массовой детонации электронных устройств в Ливане, на данный момент трудно оценить, как взрывы в Ливане отразятся на перспективе заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

    «Все, что я могу сказать, – это то, что мы никоим образом не причастны ни к вчерашним, ни к сегодняшним инцидентам», — утверждал Кирби.

    Он также заявил, что США на данный момент трудно оценить, как взрывы в Ливане отразятся на перспективе заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа., но Вашингтон считает, что сохраняется возможность дипломатического урегулирования ситуации на границе, передает ТАСС.

    CNN утверждает, что Израиль предупреждал США об операции в Ливане.

    Напомним, что 17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров. В результате ЧП погибли 12 человек, еще 2,8 тысячи получили ранения. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль.

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    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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