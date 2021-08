Нефть подорожала, несмотря на опасения из-за COVID-19 За сутки в России выявили 22,7 тыс. случаев коронавируса 6 августа 2021, 11:23

За минувшие сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2583, Санкт-Петербурге – 1909, Московской области – 1394. Всего в стране выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 163 301 человек. Накануне, 5 августа, в России выявили 23 120 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 460. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили 6 августа 2021, 03:30

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер 5 августа 2021, 18:10

Предсказать вероятность развития опасного осложнения COVID-19 – цитокинового шторма – можно по уровню в крови белка галектина-9, чем его больше, тем выше вероятность негативных последствий, к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале mBio. Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших коронавирусом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции – цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше, тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового. «Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, подваление активности Gal-9 может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19», – говорится в работе, пишет Dоктор Питер. Исследователи измерили уровень белка галектина в плазме 120 зараженных коронавирусом пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни: у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили: ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется – он постепенно снижается ближе к выздоровлению. В работе отмечается, что повышение уровня Gal-9 в плазме ранее уже было обнаружено у пациентов с другими вирусными инфекциями – превышение нормы бывает при ВИЧ, вирус-ассоциированной карциноме, гепатитах B и C, лихорадке денге. Однако у заболевших коронавирусом он повышался еще значительнее. Ранее международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Глава ВОЗ заявил о вступлении человечества в «период реальной опасности» 5 августа 2021, 21:47

Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие из его достижений в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас «подвергаются эрозии», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. «Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», – отметил он в Женеве на брифинге для представителей стран – членов ВОЗ, передает ТАСС. Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «неравноправной вакцинацией». Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами». Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. «С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», – констатировал Гебрейесус. По его словам, он призывает ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели – иммунизировать не менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября. Кроме того, гендиректор также отметил, что потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку 900 млн долларов. «Это почти половина того, что нам нужно», – добавил глава ВОЗ. Он уточнил, что в этом году в дополнительном финансировании в размере 3,8 млрд долларов нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды нужны для закупки вакцин на 2022 год. Ранее в ВОЗ сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались. В Белом доме ответили на вопрос о допуске в США привитых российской вакциной 5 августа 2021, 22:03 Текст: Вера Басилая

Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну. На регулярном брифинге для журналистов у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из России и КНР, приезжать в США. «Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо», – приводит ТАСС слова Псаки. Ранее в США не исключили ограничения на въезд невакцинированным иностранцам. США добыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане 5 августа 2021, 23:57

Спецслужбы США получили данные о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщают источники. CNN сообщает, что спецслужбы США изучают «гигантский каталог» информации, в котором есть и «генетические схемы, взятые из образцов» вирусов, изучавшихся в Ухане, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Канал не знает, когда и как США заполучили эти данные, но указывает, что устройства, участвующие в подобной лабораторной работе, «обычно подключены к внешним облачным серверам». Как заявляет CNN, они могли быть «взломаны», передает РИА «Новости». Для работы с полученными данными спецслужбам понадобились суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики. Также у них возникла необходимость найти благонадежных специалистов, которые не только разбираются в данной научной области, но и знают китайский язык. На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах России, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. При этом в 22 регионах заболеваемость снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В <...> 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. Также она рассказала, что устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 22 регионах России, еще в 28 наблюдается стабилизация ситуации. «Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости и регистрации таких случаев. И в 28 регионах мы наблюдаем стабилизацию там, где нет роста, но пока нет снижения», – добавила она. ПО словам Поповой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса. «На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. И конечно, очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября», – заключила глава Роспотребнадзора. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек. Выручка производителя вакцины от COVID Moderna выросла в 65 раз 5 августа 2021, 19:38 Текст: Дарья Григоренко

Американская фармацевтическая компания Moderna, которая выпускает вакцину от COVID-19, отчиталась о росте выручки в 65 раз за второй квартал 2021 года. Она составила 4,4 млрд долларов, при чистой прибыли почти в 3 млрд долларов. Выручка компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 4,4 млрд долларов по сравнению с 67 млн долларов за аналогичный период 2020-го. За первое полугодие показатель вырос до 6,3 млрд долларов с 75 млн, передает РИА «Новости». Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 млрд долларов против убытка в 117 млн за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в 4 млрд по сравнению с убытком в 241 млн за первую половину 2020-го. В компании уточнили, что портфель заказов на вакцины от COVID-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 млрд долларов и столько же на 2022, включая опционы на восемь млрд. 1 августа производители препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цены за одну дозу для Евросоюза. В Москве на фоне COVID выросла рождаемость 5 августа 2021, 15:05 Текст: Елена Мирошниченко

Согласно данным Мосгорстата, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%. В январе-апреле в Москве родилось 41 169 детей, в то время как в этот же период в 2020 году родились 37 818 младенцев. Отмечается, что существенно выросло количество браков за тот же сравнительный период: с 17 682 до 19 735, сообщает «Российская газета». При этом пандемия отразилась и на разводах, если в январе-апреле 2020-го официально распались 12 108 пар, то за тот же период 2021-го – 16 828. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как коронавирус повлиял на мир и на внутреннее самоощущение людей. Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в «красной зоне» 5 августа 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Роспотребнадзор поддержал предложения главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко отменить обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, что сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ, сообщается на сайте партии «Единая Россия». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – сказал Проценко. Отмечается, что рекомендации также предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы. Проценко подчеркнул, что решение Роспотребнадзора изменить рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) «прекрасная новость для всех коллег». Ранее сообщалось, что в народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС 5 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

В вопросе того, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» есть некие политические факторы, считает глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта. «Я думаю, здесь присутствуют какие-то политические факторы. Сейчас мы ждем одобрения [«Спутника V»] ЕМА. Думаю, возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин», – цитирует RT Чаватту. По словам главы Минздрава, у привившихся российской вакциной граждан Сан-Марино возникли некоторые проблемы с передвижением по Италии. «Наш зеленый пропуск [сертификат о вакцинации] признается в ЕС, но только для граждан Сан-Марино, которые вакцинировались Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V», – а это около 94% нашего населения испытывают сложности с въездом в Италию и пользованием услугами на ее территории, скажем, посещением баров или ресторанов. Сейчас мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы». Согласно данным ВОЗ, по состоянию на четвертое августа в Сан-Марино с третьего января 2020 года было зафиксировано 5 178 случаев заражения, 90 человек умерли. Ранее РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности. Стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран. Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в толпе протестующих 6 августа 2021, 04:25

В ходе протестов в Кингстауне ранение получил глава правительства карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш, сообщают СМИ. Он был ранен, когда пытался пройти через толпу протестующих против поправок в законодательство о здравоохранении, предполагающих обязательную вакцинацию ряда категорий госслужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на News784. Гонсалвеш находится в одной из больниц. По предварительной информации, один из протестующих бросил в него твердый предмет, что и стало причиной травмы, передает ТАСС со ссылкой на Loop News. Демонстранты зажгли костры рядом с городской тюрьмой, после того как узнали, что кортеж премьера выбрал этот маршрут для возвращения в парламент. Помимо Гонсалвеша, ранение получил один из митингующих. На улицах Кингстауна появился полицейский спецназ. Офис Гонсалвеша заявил, что брошенный демонстрантом «предмет попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска», после чего «истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу». Глава правительства проведет ночь в больнице под наблюдением врачей. Министр финансов Камило Гонсалвеш сообщил в парламенте, что по совету врачей глава правительства вылетит на Барбадос, где пройдет томографическое обследование. Он заявил, что «это не простая царапина, это покушение на жизнь премьера». Италия решила ввести ковид-пропуска для пассажиров поездов и самолетов 5 августа 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В Италии вводятся ковид-пропуска с QR-кодом для поездок на транспорте дальнего следования, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Пропуска вводятся для пассажиров поездов, судов, самолетов, передает РИА «Новости». Министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры будут обязаны предъявить пропуск с 1 сентября. Для поездок в пределах одного региона пропуск не потребуется, передает ТАСС. Repubblica пишет, что власти Италии также обяжут сотрудников школ и университетов получать «грин пасс» (ковид-сертификат). Сертификаты будут также обязательны для студентов университетов. Сперанца заявил, что «правительство решило как можно больше инвестировать в грин-пасс в качестве инструмента для того, чтобы избежать новых ограничений». Также Сперанца пояснил, что Италия до 15 октября отменит требование ковид-пропуска с QR-кодом для жителей Сан-Марино, которые в ходе вакцинационной кампании использовали российскую вакцину «Спутник V», но «это не означает признания вакцины». В июне в Италии начали отстранять от работы медиков, которые не сделали прививку от COVID-19.

В России уже устали от темы распространяющейся коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством. «Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет, тем не менее, мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», – сказал он. «В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», – передает слова Путина РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 120 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Накануне, 4 августа, в России выявили 22 тыс. 589 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 531. В России вакцинировали от коронавируса почти 40 млн человек 5 августа 2021, 16:07 Текст: Алексей Дегтярев

От коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На совещании с президентом Владимиром Путиным глава ведомства сообщил, что за последнюю неделю число вакцинированных от коронавируса выросло на 4 млн человек, передает РИА «Новости». «Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области», – указал Мурашко. «На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается», – сказал министр. Открывая совещание, глава государства признал, что в России уже устали от темы коронавирусной инфекции, но важно реагировать на изменения ситуации. Врач одобрил отмену противочумных комбинезонов в ковидных больницах 5 августа 2021, 18:30 Текст: Елена Лексина

«Такой костюм сковывает движения. Врачи быстрее устают. Просто физически тяжело находиться в нем по 6-8 часов, а тем более сейчас, когда лето и жарко», – сказал газете ВЗГЛЯД врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Так он прокомментировал принятую Роспотребнадзором по предложению врача Дениса Проценко рекомендацию отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковидных больницах. «Эта мера скажется на качестве лечения. В первую очередь, выиграют пациенты. Ведь ношение противочумного костюма – дополнительная нагрузка на персонал. Как бы не старались и медицинские сестры, и врачи, как бы не стремились максимально выполнить все то, что они умеют, – но костюм их ограничивает. В результате врачи вынуждены экономить силы. Поэтому возможность обойтись без костюма, причем без ущерба для безопасности персонала, позволит повысить качество медицинской помощи», – уверен директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Тот факт, что Роспотребнадзор не просто поддержал идею Дениса Проценко, а выпустил соответствующие методические рекомендации, свидетельствует о том, что ведомство провело анализ накопленного опыта, считает эксперт. «Это решение говорит о том, что вирус уже изучен более глубоко, в отличие от предыдущего года. Значит, изменения не повлияют на уровень безопасности персонала. Я бы хотел обратить внимание на то, что речь не идет о полной отмене. Речь о том, что эти меры отныне применяются в каждой медицинской организации на основании местного опыта и в разной комбинации средств индивидуальной защиты – в зависимости от уровня профессионального риска в данном ковидном госпитале», – пояснил Замятин. Решение Роспотребнадзора обеспечивает, с одной стороны, защиту врачей и медсестер, а с другой стороны – дает определенную свободу действий администрации конкретной медицинской организации. «Зоны бывают совершенно разные, – не всегда они такие уж «красные». Есть целый ряд оттенков, бывает, что границы зеленых и красных зон – размытые. Поэтому жесткое регулирование, – либо в костюме противозащитном, либо совсем без него – только мешало персоналу. Вот почему я приветствую эту инициативу», – подытожил врач. В четверг Роспотребнадзор изменил рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании помощи пациентам с коронавирусом. В частности, он отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Тем самым ведомство поддержало соответствующее предложение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его коллег из регионов. В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Сторонники отмены считают, что это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Проценко расценил решение Роспотребнадзора как «прекрасную новость для всех коллег». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Проценко сайт «Единой России». Ранее сообщалось, что в народной программе партии появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Напомним, что Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.