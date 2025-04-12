В регионах России прошли посвященные Дню космонавтики мероприятия

В День космонавтики школьники Луганской Народной Республики посетили выставку «Россия – миру» в историческом парке «Россия – моя история» в Луганске. Детям рассказали о выдающихся ученых и космонавтах Сергей Королев, Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Валентина Терешкова, и предложили самостоятельно «запустить» ракету в космос.

«Гагарина и других космонавтов обычно знают, а вот тех, кто создал возможность полетов в космос, часто забывают», – заявил экскурсовод Виталия Найдыш.

На выставке школьники узнали о научном руководителе астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» Рашиде Сюняеве, который в 2019 году отправил обсерваторию на орбиту с помощью ракеты «Протон-М». После выставки дети приняли участие в квесте на космическую тематику, где победители получили книги и сувениры.

В Луганском краеведческом музее прошло мероприятие «Дорога в космос», посвященное космическим достижениям Георгия Шонина, Владимира Ляхова и Георгия Берегового. Посетителям рассказали о рабочих Ворошиловградского завода, создававших тепловозы для космических запусков. Музей также представил уникальные экспонаты, такие как скафандр «Сокол-1», переданный Владимиром Ляховым.

В городе Антрацит прошли мероприятия в честь космонавта Ляхова. Жители возложили цветы к памятнику, а местные власти подчеркнули важность сохранения исторической памяти. В Луганском комплексе имени Георгия Берегового вручили паспорта школьникам, достигшим 14 лет.

В Херсонской области прошли выставки детских рисунков и открытые уроки о российской космонавтике. В Геническе устроили «Росквиз» с вопросами о космосе, а в других районах состоялись конкурсы и мероприятия для детей. В Мелитополе открыли памятник Юрию Гагарину, а в Херсонской области прошли тематические мероприятия и соревнования. Открытие памятника стало символом гордости за отечественную космонавтику.