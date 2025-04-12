Неизвестный распылил газ в музее Гамбурга, пострадали более 40 человек

В музее «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге распылили газ, пострадали более 40 человек

Tекст: Мария Иванова

Неизвестный распылил слезоточивый газ в музее «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге, передает Bild.

В результате инцидента более 40 человек, включая посетителей и сотрудников музея, пожаловались на недомогание, причем двое из них были госпитализированы. Около тысячи человек были эвакуированы из здания, передает РИА «Новости».

Большинство пострадавших отмечали проблемы с дыханием. После очищения помещений от газа, через полчаса посетители смогли вернуться к осмотру экспозиции, говорится в сообщении. Правоохранительные органы не сразу смогли задержать виновника происшествия и продолжают расследование. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств.

Музей «Миниатюрная страна чудес» известен своей моделью железной дороги, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире. Длина ее путей превышает 16 километров. В 2024 году музей посетили более 1,5 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 марта в Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов на манифестации за права женщин, которая прошла в честь Международного женского дня и, по данным организаторов, собрала 120 тыс. человек.

В конце марта в Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу.