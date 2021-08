Шойгу похвалил ученых из Саровского ядерного центра за разработку боевого лазера «Пересвет» Генштаб сообщил о наращивании военной помощи Центральной Азии для борьбы с террористами 5 августа 2021, 16:53 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона нарастила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных атак со стороны террористов, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов. «В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», – заявил Герасимов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым, передает РИА «Новости». Россия также оказывает «методическое содействие в совершенствовании» ВС Узбекистана и готовит для них квалифицированные кадры в российских высших военных учебных учреждениях. Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов сообщил, что активность талибов в Афганистане значительно возросла, ситуация деградирует во многом из-за решения США и НАТО о задержке вывода войск. Он отметил, что наблюдаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана.

Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США 4 августа 2021, 18:47

Фото: U.S. Navy/Northrop Grumman by Chad Slattery

Текст: Алексей Дегтярев

Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter. Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload. Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо. pic.twitter.com/pMoRfmoOiD —(@SYRIANTOPERSIAN) August 4, 2021 MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км. Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением. В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4. В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве. Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton. Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка 5 августа 2021, 10:51

Фото: Christina Ross/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости». Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней. До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard. Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались. Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог. В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать. Стало известно о полном отказе РВСН от МБР «Тополь» в 2024 году 5 августа 2021, 03:46 Текст: Антон Антонов

В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник ТАСС сообщил, что в соответствии с планами «в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Он пояснил, что «выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью». Напомним, некоторые из списываемых МБР «Тополь» могут перейти на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1». С 1993 по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом. В Киеве признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС 5 августа 2021, 11:52

Фото: Samuel King Jr./U.S Air/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины из-за «сплошного радиолокационного поля» России должен стать F-15EX американских ВВС, заявил главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось. Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации. Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву. «Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», – пояснил бывший директор «Антонова», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express. Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». США решили увязать экспорт вооружений с правами человека 5 августа 2021, 04:31

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека, сообщил высокопоставленный источник. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Вашингтон будет больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека в странах, приобретающих американские вооружения. Об изменениях хотят объявить в сентябре, передает ТАСС. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. Reuters отмечает, что планы Белого дома являются отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая. Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации 5 августа 2021, 02:58

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада». Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. Шойгу похвалил ученых из Саровского ядерного центра за разработку боевого лазера «Пересвет» 5 августа 2021, 15:53 Текст: Наталья Ануфриева

Лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Речь об этом зашла на встрече министра с научной общественностью в Новосибирске, во время которой научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что он вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института, передает РИА «Новости». При этом раньше, по его словам, специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Ученый предложил улучшить взаимодействие с научными организациями. «В Москву едете к нам? В Министерство обороны? Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой», – сказал Шойгу. Он пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк «Патриот», где, по его словам, наука и последние разработки представлены «в самом широком смысле». «Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как «Пересвет». И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», – заверил министр. Он сообщил, что Минобороны выделяет на науку много средств, поэтому нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации. «Нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно (...) У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Здесь у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд, поэтому говорить, что все застревает в Москве – явный перебор», – сказал министр. При этом он согласился с тем, что «в целом» взаимодействие с научными институтами нужно усиливать. «Пересвет» – это комплекс российского лазерного оружия, большая часть информации о нем засекречена. В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов. Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. МИД: Россия ценит позицию Турции по С-400 5 августа 2021, 09:30 Текст: Алина Назарова

Москва ценит позицию Анкары по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 и видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Турцией, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон. «С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 2019 году, демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал», – сказал Пилипсон, передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия ценит позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление. Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400, Пилипсон пояснил, что «профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества». «Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему», – резюмировал дипломат В июле сообщалось, что «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО. Эксперт оценил планы США увязать экспорт вооружений с правами человека 5 августа 2021, 13:26

Фото: Nir Elias/Reuters

Текст: Анастасия Куликова

«Подобные заявления открывают для России окно возможностей в области оружейного экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя намерение Вашингтона увязать экспорт вооружений с правами человека. «Очевидно, что планы Байдена идут вразрез с политикой, которую вел Трамп. Он был прагматиком и к теме прав человека относился сдержаннее, чем демократы», – отметил руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «При этом у американцев при продаже оружия всегда муссировался вопрос ценностей. Учитывая тот факт, что подобные сделки одобряет Конгресс, то решающее слово – именно за ним. С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – добавил собеседник. «Тем не менее, подобные заявления открывают для России окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – подчеркнул Пухов. «Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт. «А что касается китайских экспортеров, то они считаются нашими конкурентами. Другое дело, что китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – резюмировал Пухов. Ранее стало известно, что Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. При этом в период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США пришлось на страны Ближнего Востока. Причем на одну только Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% общего объема американского экспорта вооружений. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном 5 августа 2021, 07:25

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

На полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) в 20 км от границы с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Учения продлятся до 10 августа. Замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский заявил, что в мире растут «военные угрозы, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой». Учения позволят оценить «накопленный боевой опыт» и «апробировать оптимальные формы применения войск». Страны также намерены «выработать общие подходы к ведению военных действий». Вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода, Узбекистана – замначальника генштаба вооруженных сил полковник Фаррух Зиябаев, передает ТАСС. В рамках основного этапа учений планируется использовать новые мишени, имитирующие танки, изготовленные кустарным способом дроны, бронеавтомобили, БМП, джихад-мобили, ростовые фигуры смертников, а также долговременные углубленные сооружения в горах. Авиация будет наносить удары по площадным целям: лагерям боевиков, схронам, бронеколоннам на марше, скоплениям живой силы и техники условного противника. Всего установлено около 1 тыс. мишеней. Напомним, в совместных практических действиях от России, Узбекистана и Таджикистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Россия и Узбекистан уже провели совместные военные учения на границе с Афганистаном. Палубные истребители ВМФ начали перелет на «наземный авианосец» в Крыму 5 августа 2021, 14:39 Текст: Евгения Шестак

Самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота ВМФ России начали перелет в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП начали перелет на комплекс НИТКА, расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку. Прибытие самолетов ожидается 5 или 6 августа», – сказал он ТАСС. Ранее директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО. Шойгу проверил ход работ над беспилотником «Охотник» в Новосибирске 5 августа 2021, 12:00 Текст: Евгения Шестак

Глава Минобороны Сергей Шойгу ознакомился с ходом работ над новым тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник» во время посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ). Дрон создается на мощностях НАЗ. Пояснения относительно процесса дал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Сотрудники НАЗ проводят опытно-конструкторскую работу по изготовлению опытных образцов С-70, передает ТАСС. Отмечается, что тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения. В четверг Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО), он проверит исполнение гособоронзаказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ), а также проинспектирует производственные мощности предприятия. Кроме того, Шойгу заслушает доклад командования ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет. Накануне в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57. Шойгу выразил надежду на завершение работы по беспилотнику «Охотник» к 2022 году 5 августа 2021, 14:03 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на их поставку. «Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие десять лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения», – сказал Шойгу на совещании, которое прошло на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени Чкалова, передает РИА «Новости». Министр отметил, что на НАЗ «идет, пожалуй, одна из самых крупных разработок в области беспилотной авиации - ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». При этом он подчеркнул, что в этой работе становятся очень важны контракты жизненного цикла, которые охватывают время от момента создания техники до ее утилизации. «И здесь немаловажным становится то, что мы вместе с ОАК (Объединенной авиастроительной корпорацией) достигли уровня по контрактам жизненного цикла, что крайне важно для Вооружённых сил, – то, чего у нас не было никогда – вышли на 82% по контрактам жизненного цикла. Надо двигаться в этом направлении дальше», – сказал Шойгу. Накануне в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад-2021» 5 августа 2021, 12:12 Текст: Алина Назарова

Замысел совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич. «При его разработке (замысла) использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства», – отметил Гулевич, передает ТАСС. По его словам, в основу замысла положен сценарий «возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку». Гулевич также уточнил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер. «Совместное стратегическое учение «Запад-2021» – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией», – отметил глава белорусского Генштаба. Учения «Запад-2021» пройдут 10-16 сентября на полигонах России и Белоруссии. В июле министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер. Ту-22М3 решили задействовать на учениях у границ с Афганистаном 5 августа 2021, 10:56 Текст: Наталья Ануфриева

Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, сообщили в Минобороны России. В министерстве сообщили, что «четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении, которое пройдет в начале августа на полигоне Термез в Сурхандарьинской области (Республика Узбекистан)», передает РИА «Новости». В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана. Основу российского воинского контингента, принимающего участие в совместном учении в Узбекистане, составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. В учении примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана, оно продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном. Напомним, Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения на границе с Афганистаном. В них будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Ранее Россия и Узбекистан уже провели совместные военные учения на границе с Афганистаном.