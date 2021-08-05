Эксперт объяснил нежелание Польши видеть послом США сына Бжезинского

«Поляки от Марка Бжезинского ничего хорошего не ждут, потому что он будет проводить линию Байдена на ужесточение отношений с Варшавой», – заявил газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский, комментируя намерение Джо Байдена назначить сына Збигнева Бжезинского послом США в Польше. Ранее Варшава пыталась заблокировать такое решение.

«Марк Бжезинский работал в администрации Обамы, а к Обаме у польской правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) довольно негативное отношение. Для этого есть причины. Например, при Обаме США отказались от размещения ПРО в Польше, – напомнил полонист Станислав Стремидловский. – Администрация Байдена также не приняла ни одного решения, которое правящая партия могла бы истолковать в свою пользу».

Более того, со стороны администрации Байдена идет ужесточение отношений с Польшей. «Во-первых, между Вашингтоном и Варшавой есть конфликт из-за закона о реституции, который запрещает предоставлять компенсации жертвам Холокоста и их наследникам», – напомнил эксперт.

«Во-вторых, есть конфликт из-за информационного канала TVN24, который принадлежит американской корпорации Discovery и резко критикует правительство, – продолжил Стремидловский. – Посредством запрета на владение акциями стран, которые не входят в европейскую экономическую зону, этот канал хотят отобрать у Discovery или хотя бы поставить его под свой контроль».

«В-третьих, Польша недовольна отношением Байдена к «Северному потоку – 2». В частности, сделка с Германией воспринимается правящей партией настолько плохо, что дело доходило даже до личных оскорблений в адрес Байдена», – отметил собеседник.

«И наконец, Польша не довольна тем, что Байден рассматривает своим ближайшим союзником Германию. Это говорит о крахе польского проекта – «Инициативы трех морей», – констатировал Стремидловский.

«В этом контексте от Марка Бжезинского не ждут ничего хорошего. Он будет проводить линию Байдена. Скорее всего, это будет идеологическая критика правительства по проблемам ЛГБТ и судебной реформы. Именно поэтому, на мой взгляд, Польша пыталась блокировать назначение Бзежинского, тянула время с выдачей агремана, и именно поэтому Варшава начала расследование о гражданстве Бжезинского», – указал эксперт.

По его словам, «эта история специально была подстроена таким образом, чтобы Байден позвонил Дуде». «Но с американцами такое не проходит. Понятно, что эту коллизию пришлось завершать самим же полякам, которые разрешили ее довольно оригинально. Они обнаружили, что у матери Марка чешское гражданство, и на этом основании заявили, что он не гражданин Польши, а гражданин Чехии. И сделали вывод, что по польским законам его можно пускать послом», – пояснил собеседник.

При этом вероятность утверждения кандидатуры Бжезинского все равно остается крайне высокой. «Впрочем, Варшава может долго тянуть с принятием верительных грамот. Обычно это происходит день в день, но сложно спрогнозировать, как это будет сейчас. Я не исключаю, что «ПиС» может воспользоваться случаем, чтобы еще раз выразить свое недовольство Вашингтону. Марк в этом случае лишь повод. Была бы у Варшавы другая возможность как-то показать свое «фи», она бы ее использовала. Пока же Польша будет отыгрываться на Бжезинском-младшем», – резюмировал эксперт.

Ранее глава американского государства Джо Байден выдвинул кандидатуру Марка Бжезинского на пост посла США в Польше, сообщил Белый дом. Кандидатуру должен утвердить Сенат США.

Марк Бжезинский – сын покойного Збигнева Бжезинского, советника президента Джимми Картера в 1977–1981 годах. Сам Марк Бжезинский был советником предвыборного штаба Барака Обамы, а также послом США в Швеции.

В период президентства Билла Клинтона Збигнев Бжезинский являлся автором концепции расширения НАТО на Восток.

Напомним, другой сын Збигнева Бжезинского Ян выступил за включение Украины и Грузии в НАТО. Ведущая MSNBC Мика Бжезински, дочь Збигнева Бжезинского, в 2020 году в прямом эфире назвала Дональда Трампа, который тогда был президентом США, «больным».