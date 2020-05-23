Дочь Бжезинского резко раскритиковала Трампа в прямом эфире

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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Неизвестные МиГ-29 резко подняли ставки в ливийском конфликте

МиГ-29 неизвестного происхождения начали боевые действия в ЛивииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Впервые со времен убийства Каддафи в Ливии началась крупная военно-воздушная операция. Судя по всему, в ней будут принимать участие самолеты МиГ-29. Некоторые источники уже утверждают, что они якобы прилетели из Сирии. Можно ли верить подобным сообщениям и что означает появление новой авиации для боевых действий в этой стране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

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              Дочь Бжезинского резко раскритиковала Трампа в прямом эфире

              23 мая 2020, 11:14

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Ведущая MSNBC Мика Бжезински, дочь политолога Збигнева Бжезинского, в прямом эфире назвала президента США Дональда Трампа «больным» и раскритиковала его за слова о количестве пациентов с коронавирусом в стране.

              Видео с высказываниями Бжезински доступны на YouTube.

              Бжезински раскритиковала главу государства за его слова про количество пациентов с коронавирусом в США. Она подчеркнула, что на страну приходится 31% от общего числа COVID-19 во всем мире, однако Трамп считает, что такое количество – «хорошо», и оно якобы свидетельствует об эффективности тестирования, передает РИА «Новости».

              По мнению журналистки, эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую президент США мог предотвратить.

              Телеведущая указала, что американский лидер все время пытается перевести стрелки и пишет «самую разнообразную чушь» в Twitter, в частности про ее мужа Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а теперь занимается журналистикой и нередко выступает с критикой Трампа.

              Так, на минувшей неделе глава Белого дома опубликовал пост, в котором возмутился, что против Скарборо до сих пор не возбудили дело: «Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул Конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!».

              «Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и ее мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», – сказала Бжезински в эфире, добавив, что считает Трампа «злобным и отвратительным».

              Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в июле 2001 года, когда Стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в приемной парламентария в Форт-Уолтон-Бич.

              Вскрытие показало, что 28-летняя девушка умерла от порока сердца, однако некоторым ее смерть показалась подозрительной, в частности Трампу, который еще в 2017 году призывал возобновить расследование.

              В 2019 году Бжезински заявила, что президент США Дональд Трамп позволил себе «неподобающие» объятия во время съемок одного из выпусков передачи.

              До этого, в 2017 году, Трамп публично обозвал Бжезински и Скарборо «сумасшедшей» и «психопатом».

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