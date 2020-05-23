Дочь Бжезинского резко раскритиковала Трампа в прямом эфире

Ведущая MSNBC Мика Бжезински, дочь политолога Збигнева Бжезинского, в прямом эфире назвала президента США Дональда Трампа «больным» и раскритиковала его за слова о количестве пациентов с коронавирусом в стране.

Видео с высказываниями Бжезински доступны на YouTube.

Бжезински раскритиковала главу государства за его слова про количество пациентов с коронавирусом в США. Она подчеркнула, что на страну приходится 31% от общего числа COVID-19 во всем мире, однако Трамп считает, что такое количество – «хорошо», и оно якобы свидетельствует об эффективности тестирования, передает РИА «Новости».

По мнению журналистки, эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую президент США мог предотвратить.

Телеведущая указала, что американский лидер все время пытается перевести стрелки и пишет «самую разнообразную чушь» в Twitter, в частности про ее мужа Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а теперь занимается журналистикой и нередко выступает с критикой Трампа.

Так, на минувшей неделе глава Белого дома опубликовал пост, в котором возмутился, что против Скарборо до сих пор не возбудили дело: «Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул Конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!».

«Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и ее мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», – сказала Бжезински в эфире, добавив, что считает Трампа «злобным и отвратительным».

Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в июле 2001 года, когда Стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в приемной парламентария в Форт-Уолтон-Бич.

Вскрытие показало, что 28-летняя девушка умерла от порока сердца, однако некоторым ее смерть показалась подозрительной, в частности Трампу, который еще в 2017 году призывал возобновить расследование.

В 2019 году Бжезински заявила, что президент США Дональд Трамп позволил себе «неподобающие» объятия во время съемок одного из выпусков передачи.

До этого, в 2017 году, Трамп публично обозвал Бжезински и Скарборо «сумасшедшей» и «психопатом».

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