В США подсчитали, сколько жизней можно было бы спасти своевременной самоизоляцией

Позднее введение ограничительных мер на фоне коронавируса в США стоило порядка 54 тыс. жизней американских граждан, выяснили специалисты по моделированию болезней из Колумбийского университета.

Ученые выяснили, что если бы США ввели ограничения на неделю раньше, жертв коронавируса было бы примерно на 36 тыс. меньше. Если бы это было сделано на две неделе раньше, то подавляющего большинства смертей в стране – около 83%– удалось бы избежать; при таком сценарии к началу мая погибло бы примерно на 54 тыс. человек меньше, передает The New York Times.

Таким образом, даже небольшие различия во времени предотвратили бы худший экспоненциальный рост, который к апрелю охватил Нью-Йорк, Новый Орлеан и другие крупные американские города.

Полученные результаты основаны на моделировании инфекционных заболеваний, которое позволяет оценить, как снижение контактов между людьми замедлило передачу вируса.

Кроме того, исследование показывает, что ослабление ограничений в США легко может выйти из-под контроля, если власти не будут внимательно следить за вирусом и быстро пресекать новые вспышки.

Издание указывает, что в то время, когда мир начал активную борьбу с вирусом, президент США Дональд Трамп утверждал, что риск заражения для большинства американцев крайне низок. Между тем на тот момент были заражены уже десятки тысяч людей.

Ранее в Китае заявили, что Трамп знал о коронавирусе и два месяца ничего не делал. Также стало известно, что в США ученую уволили за отказ занижать данные по коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.