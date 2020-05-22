Маск счел статистику по COVID-19 в США недостоверной

С середины апреля статистика распространения коронавируса в США стала ненадежной, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

По словам Маска, ненадежной статистика стала, когда «начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg Businessweek.

Как заявил Маск, статистика «стала липовой», ведь «симптомов, схожих с COVID, около сотни».

«По сути – что угодно», – сказал он, добавив, что в SpaceX не было серьезных случаев заражения, хотя компания не прекращала работу, так как входит в число «исключений, связанных с национальной обороной».

8 тыс. человек работали в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде полный день, рассказал он.

«Примерно такая же ситуация (у Tesla) в Китае, где 7 тыс. человек», – заявил Маск.

Как полагает Маск, «когда все уляжется, станет очевидно, все это было гораздо меньшей проблемой, чем люди думали».

Напомним, Маск призывал власти США как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса, и даже поругался с властями Калифорнии и экс-министром труда США Робертом Райхом.

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