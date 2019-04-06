Дочь Збигнева Бжезинского рассказала о неподобающем поведении Трампа

Ведущая программы Morning Joe телеканала MSNBC Мика Бжезински заявила, что президент США Дональд Трамп позволил себе «неподобающие» объятия во время съемок одного из выпусков передачи.

Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвиняют в неподобающем поведении семь женщин, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Hill.

«В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии», – сказала она, не раскрыв подробностей инцидента.

Отмечается, что ведущая выступила в защиту Байдена.

До этого Трамп, которого неоднократно обвиняли в непристойном поведении, опубликовал в своем Twitter шутливое видео.

На записи с выступлением Байдена, отвечающего на претензии женщин, обвинивших его в неподобающем поведении, наложен видеоряд, в котором он трогает сам себя со спины за плечи и утыкается лицом себе же в затылок.

Мика Бжезински является дочерью экс-советника по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера, политолога Збигнева Бжезинского.

Напомним, Байден признал, что иногда его «жесты поддержки» могли вызвать у некоторых людей дискомфорт, и обещал «более уважительно относиться к личному пространству».

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