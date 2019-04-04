Американки продолжили жаловаться на Байдена

Число американок, которые пожаловались на неподобающее поведение бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, выросло до семи, сообщают СМИ.

Вейл Конерт-Янт рассказала, как в 2013 году работала стажером в Белом доме. Во время знакомства вице-президент «взял (ее) за голову и притянул к себе во время разговора», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Софи Карасек сообщила, что в 2016 году на церемонии вручения премии «Оскар» Байден «соприкоснулся с ней лбами». По ее словам, политик «повел себя неуместно».

Элли Колл пожаловалась на «слишком долгие объятья» Байдена на приеме с участием членов Демократической партии в 2008 году.