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США решили увеличить размер военной помощи Украине
Reuters заявило об увеличении Вашингтоном военной помощи Украине до 375 млн долларов
Размер нового пакета помощи Украине от США может составить более 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов, сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Как указывает Reuters, с мая США не направляли Киеву пакет помощи на сумму более 275 млн долларов США. «США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В новый пакет войдут патрульные катера, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибром 155 и 105 мм, а также запасные части и другое вооружение.
Однако источники подчеркивают, что содержание и размер этого пакета могут измениться в ближайшие дни, прежде чем он будет подписан президентом США Джо Байденом.
Напомним, администрация США объявила о намерении предоставить Украине новый крупный пакет военной помощи на следующей неделе, однако отправка вооружений может быть отложена из-за истощения запасов на складах Пентагона. По данным CNN, размер помощи может составлять порядка 200 млн долларов.
В начале сентября сообщалось, что администрация США выделила Украине пакет помощи на 250 млн долларов, который включал боеприпасы. В свою очередь, Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США, чтобы избежать негативных последствий на фронте.