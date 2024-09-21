США решили увеличить размер военной помощи Украине

Reuters заявило об увеличении Вашингтоном военной помощи Украине до 375 млн долларов

Tекст: Антон Антонов

Как указывает Reuters, с мая США не направляли Киеву пакет помощи на сумму более 275 млн долларов США. «США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов, ломая многомесячную тенденцию к уменьшению пакетов помощи Киеву для его военных операций», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В новый пакет войдут патрульные катера, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибром 155 и 105 мм, а также запасные части и другое вооружение.



Однако источники подчеркивают, что содержание и размер этого пакета могут измениться в ближайшие дни, прежде чем он будет подписан президентом США Джо Байденом.

Напомним, администрация США объявила о намерении предоставить Украине новый крупный пакет военной помощи на следующей неделе, однако отправка вооружений может быть отложена из-за истощения запасов на складах Пентагона. По данным CNN, размер помощи может составлять порядка 200 млн долларов.

В начале сентября сообщалось, что администрация США выделила Украине пакет помощи на 250 млн долларов, который включал боеприпасы. В свою очередь, Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США, чтобы избежать негативных последствий на фронте.