Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

Россия готовит жесткий экономический удар по Западу Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности Перейти в раздел

Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности Перейти в раздел

«Самое важное для русского – возможность своеволия» «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности Перейти в раздел

Казахстан попытался отрезвить Шольца На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россию нельзя победить. Астана поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса по плану Китая и Бразилии. Как отмечают эксперты, Токаев понимает объективную реальность на поле боя и пытается донести эту точку зрения до европейских партнеров. Но услышит ли Шольц этот призыв? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел