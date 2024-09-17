В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

Денис Миролюбов
Когда в российский футбол придут «правильные» деньги
Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?
Сергей Миркин
Зеленский даже войну пытается превратить в шоу
Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.
Дмитрий Орехов
Деколонизация для России означает освобождение от Запада
Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.