Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, в результате израильской кибератаки, приведшей к детонации беспроводных устройств связи, погибло 20 бойцов «Хезболла». Среди погибших есть и командиры, участвовавшие в битве за освобождение Иерусалима.

Инцидент был описан в коммюнике «Хезболлы». В документе не уточняется, где именно произошли взрывы и сколько человек было ранено.

На похоронах погибших глава исполкома «Хезболлы» Хашем Сафиеддин отметил, что использование Израилем новых технологий не ослабит силы сопротивления. Сафиеддин заявил о неминуемом ответе и обещал, что организация применит неожиданную тактику против оккупантов.

По данным NYT, Израиль создавал подставную компанию BAC Consulting для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем поставлялись в Ливан, что привело к детонации устройств, сообщалось, что это стало частью операции, направленной на ослабление позиций террористических группировок в регионе.