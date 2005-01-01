Байден попытался оправдаться за желание потереться носами с женщиной

Бывший вице-президент США Джо Байден прокомментировал заявления женщин, обвинивших его в неподобающем поведении.

«Я тот, кем я являюсь», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

Он заявил, что «считает своей обязанностью приободрить» людей, пожав им руку или взяв за плечи со словами «Ты можешь!». Байден подчеркнул, что относится подобным образом и к мужчинам, и к женщинам, «молодым и в возрасте».

Бывший вице-президент США отметил, что не похож на знакомых ему «безэмоциональных, холодных политиков».

Байден признал, что иногда его «жесты поддержки» могли вызвать у некоторых людей дискомфорт, хотя он всего лишь пытался показать, что они ему «небезразличны», передает ТАСС.

«Социальные нормы меняются. Я понимаю это и прислушиваюсь к тому, о чем говорят эти женщины», – заявил он, пообещав «более уважительно относиться к личному пространству».

Напомним, четыре женщины пожаловались на неподобающее поведение Байдена. Так, одна из них заявила, что Байден в 2009 году «взял ее за голову» и притянул к себе, чтобы «потереться носами».