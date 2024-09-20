Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.0 комментариев
В Петербурге пресекли торговлю секретной информацией
МВД и ФСБ задержали 12 человек за незаконный доступ к железнодорожным данным
В Петербурге сотрудники МВД и ФСБ задержали двенадцать человек, подозреваемых в продаже стратегически важной информации о железнодорожных перевозках, охраняемой законом.
Сотрудники МВД и ФСБ России провели совместную операцию в Петербурге, в ходе которой были задержаны 12 местных жителей. Как сообщает «РИА Новости», они подозреваются в причастности к незаконной торговле стратегически важной информацией. Подозреваемые могли организовать неправомерный доступ к компьютерной информации, связанной с передвижением железнодорожных составов по территории России, что является нарушением закона.
Эта операция стала частью более крупной кампании по пресечению незаконной торговли данными, которая проводится на территории всей страны. По предварительным данным, задержанные лица использовали сложные схемы для получения и распространения секретной информации, что представляет собой серьезную угрозу для безопасности транспортной инфраструктуры.
На данный момент продолжается следствие, чтобы выяснить все обстоятельства и масштабы преступной деятельности. Правоохранительные органы не исключают, что задержанные могли быть связаны с международными группировками, занимающимися киберпреступностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в городе Рубежное ЛНР гражданку Украины, которая корректировала удары ВСУ по региону.