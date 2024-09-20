Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

При поддержке авиации и артиллерии отражены все четыре попытки ВСУ прорваться через границу в сторону этих населенных пунктов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В этом районе украинская сторона за сутки потеряла до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, три шведские БМП CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

Группировка «Север» продолжила наступление, поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

Сорваны попытки контратак в сторону Кремяного, Любимовки и Малой Локни.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, САУ 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Кремяного, Кубаткина, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Михайловки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Черкасской Конопельки.

Авиация и ракетные войска поразили скопления ВСУ в Сумской области, в том числе резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Беловод, Глухова, Журавки, Кондратовки, Казачьего, Катериновки, Могрицы, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Ястребиного.

Всего за сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла более 370 человек, 18 единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ, инженерную машину разминирования, уничтожена одна понтонная переправа.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 тыс. 300 человек, 124 танка, 56 БМП, 93 БТР, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники.