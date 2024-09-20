  • Новость часаЭксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
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    Литва видит два способа подавить в стране пророссийские настроения
    Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
    Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    20 сентября 2024, 12:45 • Новости дня

    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области

    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска в последние сутки четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, все попытки отражены, сообщило Минобороны.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены все четыре попытки ВСУ прорваться через границу в сторону этих населенных пунктов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В этом районе украинская сторона за сутки потеряла до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, три шведские БМП CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

    Группировка «Север» продолжила наступление, поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Сорваны попытки контратак в сторону Кремяного, Любимовки и Малой Локни.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, САУ 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Кремяного, Кубаткина, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Михайловки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили скопления ВСУ в Сумской области, в том числе резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Беловод, Глухова, Журавки, Кондратовки, Казачьего, Катериновки, Могрицы, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Ястребиного.

    Всего за сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла более 370 человек, 18 единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ, инженерную машину разминирования, уничтожена одна понтонная переправа.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 тыс. 300 человек, 124 танка, 56 БМП, 93 БТР, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники.

    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    19 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной

    Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной

    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск готов сотрудничать с Киевом, как сотрудничает с Донецкой народной республикой, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (народной) республикой», – сказал Лукашенко, отметив, что «определенные наработки есть, база создана», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА.

    Он добавил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР еще с тех пор, когда регион был в составе Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске, и объясняла, почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (19)
    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    19 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинским работодателям озвучили стоимость брони сотрудников от мобилизации
    Украинским работодателям озвучили стоимость брони сотрудников от мобилизации
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономическое бронирование от мобилизации обойдется украинским мужчинам в сумму до 720 долларов ежемесячно, сообщил депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак.

    По его словам, ежемесячный платеж за таких мужчин будет составлять 480–720 долларов, оплачивать бронирование будут работодатели. При этом Кицак отметил, что компании не смогут забронировать всех своих работников, а только не более 50%, передает ТАСС.

    Он заключил, что в комитете разработаны несколько вариантов инициативы, однако окончательного решения еще нет.

    Ранее на Украине обсуждался законопроект об «экономической брони от армии». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные действия приближают киевский режим к поражению в конфликте с Россией.

    Коментарии (8)
    19 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве

    Подсудимый: СБУ давала указания застрелить писателя Захара Прилепина в Москве

    СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Убить писателя Захара Прилепина в Москве путем выстрела в затылок планировала Служба безопасности Украины (СБУ). Это следует из оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде показаний подсудимого Александра Пермякова.

    «Ликвидировать Прилепина необходимо было, если возможно, в городе Москве, выстрелом в затылок», – приводит ТАСС показания Пермякова.

    В ходе предварительного следствия выяснилось, что Пермяков получил команду от куратора приехать в Москву из Нижегородской области, где обвиняемый находился в поисках дома писателя.

    Железнодорожные билеты Пермяков приобретал по своему украинскому паспорту, позднее он получил паспорт гражданина Казахстана. Сотрудник СБУ по фамилии Семенов сообщил Пермякову, что скоро ему поступят оружие и взрывчатка. Семенов посылал Пермякову сведения о дате проведения презентаций книг писателя и иных мероприятий. Однако первоначальный план устранения писателя осуществить не удалось, поскольку Прилепин передвигался с охраной.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения.

    Ранее в четверг сообщалось, что следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

    Коментарии (8)
    20 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

    Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

    Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.

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    19 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Половина украинской энергетики уничтожена

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов увеличить помощь Украине в подготовке к зиме

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала конфликта на Украине была уничтожена половина энергетической инфраструктуры страны.

    По ее словам, это примерно сопоставимо с общей мощностью энергосистем трех стран Балтии. «Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине. Мы готовимся к зиме вместе», – заявила фон дер Ляйен, передает издание «Страна».

    За время конфликта ЕС предоставил Украине более двух миллиардов евро на восстановление поврежденных электростанций и линий электропередачи.

    Ранее сообщалось, что Европарламент предложил ЕС собирать деньги на оружие для Киева

    Коментарии (17)
    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 03:49 • Новости дня
    Серия сильных взрывов прогремела в Ивано-Франковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Ивано-Франковской области Украины действует воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о серии сильных взрывов в регионе, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской областях Украины и в предместье города Днепра (Днепропетровска).

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    19 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Европарламент призвал к снятию ограничений на удары по России

    Евродепутаты выступили с инициативой разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    В документе также содержатся призывы к увеличению военной помощи Украине, в том числе поставкам дальнобойных ракет, созданию военных производств на украинской территории, интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС и давлению на Венгрию с целью выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

    Кроме того, евродепутаты выступили за скорейшее предоставление Украине многомиллиардного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

    Они предложили ужесточить санкции против России, запретив импорт широкого спектра товаров, включая зерно, удобрения, сырье и энергоносители.

    Евродепутаты заявили, что конечной целью является достижение мира на Украине на условиях Киева.

    Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

    В ЕП призвали отстранить Венгрию от Шенгена из-за визовых послаблений для россиян.


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    20 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ

    Зеленский сообщил о тяжелых боях на двух направлениях в ДНР

    Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Каждый день на Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях идут тяжелые бои, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Тяжелые бои ежедневно на Кураховском, Покровском направлениях», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский заявил, что обстановка для вооруженных сил Украины «остается крайне сложной».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский захотел скрыть провалы украинских военных на фронте и для этого приказал разделить в докладах украинского генштаба Красноармейское направление на два: Покровское и новое Кураховское.

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    19 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Названа дата, когда Байден и Харрис примут Зеленского в Белом доме

    Стало известно, когда Байден и Харрис примут Зеленского в Белом доме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден встретится в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    В заявлении также говорится, что вице-президент Камала Харрис также отдельно проведет встречу с Зеленским, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь сообщила, что стороны обсудят состояние украинского конфликта, стратегическое планирование и поддержку Киева.

    Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией.

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    20 сентября 2024, 10:26 • Новости дня
    Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной

    Глава МЭА обвинил Европу в недостаточной поддержке энергосистемы Украины

    Европейцев призвали сократить потребление электроэнергии из солидарности с Украиной
    @ Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press

    Глава Международного энергетического агентства выразил обеспокоенность по поводу недостаточной поддержки Европой Украины и призвал усилить поставки генераторов и ремонтного оборудования перед сложной зимой.

    Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол обвинил Европу в неактивной поддержке Украины в сфере энергетики, передает Financial Times. Он отметил необходимость предоставления большего количества генераторов и ремонтного оборудования для Украины, которая столкнулась с разрушениями энергетической инфраструктуры после атак России, особенно в августе. Половина всей энергетической инфраструктуры страны была уничтожена, что сопоставимо с энергетической мощностью Латвии, Литвы и Эстонии.

    Согласно отчету МЭА, опубликованному вчера, дефицит электроэнергии на Украине этой зимой может достичь 6 ГВт, что составляет треть прогнозируемого пикового спроса. Летом дефицит составлял 2,5 ГВт, и Киев уже сталкивался с длительными отключениями электроэнергии. Бирол подчеркнул, что недостаток энергоресурсов ведет к серьезным последствиям для работы больниц, школ и водоснабжения.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения использования 100 млн евро, предоставленных ЕС для ремонта и возобновляемой энергетики. Эти средства были получены из прибыли от замороженных российских активов в ЕС. ЕС также предоставит 60 млн евро на гуманитарную помощь для приютов и обогревателей.

    Бирол отметил значительные нехватки в трансформаторах, сетевом оборудовании и дизельных генераторах. Он считает, что Европа может увеличить экспорт электроэнергии на Украину без угрозы для собственного снабжения, а европейские потребители могут сократить потребление электроэнергии, чтобы больше передавать на восток в качестве солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения вопросов поддержки энергетики Украины. Украина уже запросила поставки электричества у Словакии, Польши, Румынии, Венгрии и Молдавии. В Южной Европе предупредили о надвигающемся энергетическом кризисе из-за Украины. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что цена на электроэнергию в августе на оптовом рынке его страны достигла 130 евро за МВт·ч, что на 60 евро за МВт·ч выше, чем месяцем раньше. По его словам, одной из причин скачка стало то, что экспорт электроэнергии из ЕС на Украину в этом году вырос почти в шесть раз, хотя до войны Украина была чистым экспортером электроэнергии.

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    19 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Германия передала Украине еще 22 танка Leopard 1A5

    Германия поставила Украине танки Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

    Германия передала Украине еще 22 танка Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила Украине 22 танка Leopard 1A5 и три установки Gepard в рамках сотрудничества с Данией, а также предоставила артиллерийские снаряды и патроны, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.

    Германия поставила Украине 22 танка Leopard 1A5 и три зенитные самоходные установки Gepard, передает «РИА Новости». Эти поставки осуществлены в рамках совместного проекта с Данией. Кроме бронетехники, Германия предоставила Украине 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.

    Ранее сообщалось, что Германия рассчитывала поставить Украине комплексы противовоздушной обороны IRIS-T в середине октября. В дополнение к этому, Германия намеревалась передать Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, которые, как ожидалось, должны были существенно усилить украинские вооруженные силы в ноябре.

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