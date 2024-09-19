В Курской области за сутки поражены три понтонных переправы ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили три понтонных переправы, 14 единиц бронетехники, включая танк, две БМП, БТР и десять бронемашин, два артиллерийских орудия, миномет, две станции РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ за этот период потеряли свыше 300 человек.

Группировка «Север» продолжила наступление, поразив формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

Группировка также сорвала попытки контратак ВСУ в сторону Борок, Кремяного, Любимовки и Обуховки. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 20 человек, три боевые бронированных автомобиля, один украинский боец взят в плен.

Отражены три попытки прорыва ВСУ через границу с помощью авиации и артиллерии в сторону Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего. В этом районе ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые машины пехоты, БТР, четыре бронемашины и два автомобиля.

Авиация, артиллерия и войска поразили скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Колмакова, Казачьей Локни, Любимовки, Леонидово, Махновки, Михайловки, Мартыновки, Малой Локни, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень.

За время боевых действий на Курском направлении противник ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 950 человек, 122 танка, 52 БМП, 93 БТР, 768 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.