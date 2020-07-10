Пушков оценил идею сына Бжезинского о включении Украины и Грузии в НАТО

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предложение сына политолога и идеолога холодной войны Збигнева Бжезинского Яна о включении Украины и Грузии в НАТО «как способ ужесточить давление на Россию».

«Яблоко от яблони», – написал Пушков в своем Twitter.

Парламентарий отметил, что предлагаемое Бжезинским решение сильно увеличило бы риск конфликта между Россией и НАТО. При этом, по словам Пушкова, в Берлине и Париже стремятся избежать подобного сценария и не хотят включать Украину в альянс.

«Опасные игры», – заключил российский сенатор.

Накануне Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, 12 июня Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями не исключает возможности вступления страны в НАТО, но не является шагом к вступлению.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение НАТО предоставить Украине новый статус партнера говорит о явной политической подоплеке, этим решением Североатлантический альянс поощряет деструктивный курс украинских властей.

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