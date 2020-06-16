В США разъяснили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями не исключает возможности вступления страны в НАТО, но не является шагом к вступлению, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не является альтернативой возможности вступления, но также не является шагом к получению Киевом Плана действий по членству в НАТО», – заявила она, передает ТАСС.

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве. В Кремле также оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО.