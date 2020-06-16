Кремль оценил предоставление Украине статуса партнера НАТО

НАТО предоставило Украине партнерство с расширенными возможностями, такие действия альянса не способствуют безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Учитывая характер НАТО и, собственно, изначальные цели, для которых создавался НАТО как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также уточнил, что Россия «очень внимательно» относится к приближению военной инфраструктуры альянса к своим границам.

Также Песков отметил, что в Кремле не считают, «что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе».

Отвечая на вопрос о символизме решения НАТО по Украине именно 12 июня в День России, Песков указал, что это альянс уже пусть сам рассуждает.

«Это не наша забота, мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящих процессов», – заключил он.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве.

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом.