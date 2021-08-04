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4 августа, среда | Последнее обновление — 09:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захватчики покинули судно в Оманском заливе
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Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре».
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Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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МИД Австрии подтвердил вылет Тимановской в Вену
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Представители МИД Австрии подтвердили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направляется в Вену, а не в Варшаву.
«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», – сообщили РИА «Новости» с австрийском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тимановская передумала лететь в Польшу
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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита.
Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Эксперты объяснили нежелание ЕС помогать Литве с беженцами
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«Евросоюз не хочет помогать Литве с нелегальной миграцией, потому что это противоречит ключевым принципам ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя медлительную реакцию Евросоюза в ответ на просьбы Вильнюса оказать помощь в преодолении миграционного кризиса.
«Брюссель не столько издевается над Литвой, сколько не желает ей серьезно помогать в вопросе беженцев», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, мировоззрение современного Брюсселя опирается на принципы всемерной поддержки мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. «Следуя этой идеологии, в ЕС приехали миллионы людей. Кто-то из них уже получил гражданство, вид на жительство, работу или пособие. То есть миллионы людей интегрировались в ЕС», – подчеркнул Межевич.
Он уверен, что Брюссель из-за Литвы не будет отказываться от принципа мультикультурализма. «Тем более, то число беженцев, которое сейчас находится в Литве, не производит сильного впечатления ни на Берлин, ни на Стокгольм, ни на Париж, потому что это маленькая цифра», – продолжил собеседник.
«То, что в Литве по каким-то причинам происходящее воспринимается как катастрофа, не может восприниматься так же в Германии, потому что средних размеров немецкий городок имеет в четыре раза больше мигрантов, чем на всей территории Литвы в этом году», – указал Межевич.
«Поэтому в ответе Евросоюза Литве сказано следующее: «Ребята, учитесь работать с беженцами. Мы умеем, а почему вы нет?» – отметил политолог. – Впрочем, перед Брюсселем тоже возникает дилемма: как маневрировать между Сциллой в виде поддержки Литвы и Харибдой брюссельского законодательства в данном вопросе».
Вместе с тем, решение Вильнюса разместить лагерь для беженцев вдоль белорусско-литовской границы, где подавляющее большинство населения – это поляки, белорусы, русские, – привело к напряженности в отношениях между Литвой и Польшей. «А местное население видит в этом акт агрессии по этническому принципу. Как следствие, между людьми возникают потасовки», – добавил белорусский политолог Петр Петровский.
«Более того, литовское руководство пытается давить на беженцев с помощью искусственного создания плохих условий пребывания. То есть власти Литвы создают разнообразные предпосылки для многочисленных этнических и социальных конфликтов на своей территории, ухудшая отношения с Минском, Варшавой и Брюсселем», – напомнил Петровский.
Ранее ЕС пообещал в будущем активизировать усилия по борьбе с большим количеством мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы через Белоруссию. Об этом сообщает американское издание Politico. В частности, указывается, что «министры внутренних дел ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения ситуации в ближайшие недели».
«Это прежде всего не миграционный кризис, это акт агрессии, который имеет своей целью спровоцировать Литву», – заявила на пресс-конференции в Вильнюсе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Мы сталкиваемся с агрессивным актом режима Лукашенко», – приводит ее слова Politico.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил индифферентное отношение Евросоюза к проблемам Литвы. «Евросоюз решил продемонстрировать интерес к ситуации с мигрантами в Литве. В предстоящие недели министры внутренних дел соберутся и неформально обсудят. Ну прям скоро. Ну вот как смогут, так и соберутся. Вы держитесь!» – написал он в Telegram.
Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.
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Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине»
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Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинило Минск в причастности к его «ликвидации».
«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Тихановская усомнилась в безопасности белорусских спортсменов
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Белорусские спортсмены не могут чувствовать себя в безопасности ни в республике, ни за рубежом, заявила бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
«Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности – ни в Белоруссии, ни за рубежом», – сказала Тихановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Она дала интервью британскому изданию в преддверии своего визита в Великобританию, ее комментарии относительно белорусских спортсменов прозвучали на фоне ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. По словам Тихановской, в Белоруссии «десятки спортсменов были заключены в тюрьму, уволены и вынуждены бежать из страны».
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой
Российский посол в Вене Дмитрий Любинский пояснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Белоруссию.
Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях России с ЕС, и спросил, почему Россия столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.
«Белоруссия – стратегический партнер России и таковым останется», – ответил Любинский, передает РИА «Новости».
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии
Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.
«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.
«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
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Подозреваемого в совращении 12 детей белоруса задержали в Москве
В Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию, сообщили в МВД страны.
«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
По данным УВД Витебского облисполкома, гражданин Белоруссии на родине совратил минимум 12 малолетних мальчиков. Он также может быть причастен к пяти схожим преступлениям в отношении подростков.
В ведомстве пояснили, что в 2013 году он скрылся от следствия, теперь же его задержали в Москве, там его заключили под стражу для экстрадиции в Белоруссию.
На момент совершения преступлений он трудился в должности тренера по плаванию, он входил в доверие к ученикам. «Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера», – отметили в УВД Белоруссии.
Джонсон пообещал Тихановской утроить финансовую поддержку «белорусского общества»
Британский премьер Борис Джонсон в ходе встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что финансовая поддержка белорусского общества в 2021 году будет утроена.
Премьер осудил «серьезные нарушения прав человека режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко» и преследование «демократических деятелей», в том числе Тихановской и ее мужа, передает РИА «Новости».
«Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций в отношении самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году», – сообщили в британском правительстве.
Джонсон добавил, что Британия солидарна с белорусским народом и продолжит поддерживать его.
Напомним, премьер-министр Британии во вторник провел встречу в Лондоне с Тихановской и выразил поддержку «гражданскому обществу и демократии в Белоруссии».
Белорусские пограничники начали комплексные учения рядом с Евросоюзом
Белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики.
«Сегодня началось комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой (Гродненская область граничит с Литвой и Польшей). Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что основные цели учений – совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа погранслужбы руководить штатными и приданными подразделениями «в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности».
«Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», – сообщает ГПК.
Ранее Белоруссия пригласила военнослужащих Казахстана принять участие в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.
Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встретился в Лондоне с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и выразил поддержку «гражданскому обществу и демократии в Белоруссии».
«Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас», – передает слова Джонсона ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Напомним, ранее президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу Байдена с Тихановской, заявил, что контакты американского лидера – его суверенное дело, они не влияют на ситуацию в Белоруссии.
Премьер Польши заявил об ожидании прибытия Тимановской в Варшаву
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что провел разговор с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка отправится в Варшаву.
«Я поговорил со смелой Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши. В ближайшие дни она полетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, если пожелает, получит дальнейшую помощь», – написал Моравецкий в Twitter.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Белоруссия предложила Казахстану принять участие с совместных с Россией учениях
Белоруссия пригласила военнослужащих Казахстана принять участие в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре, сообщает пресс-служба минобороны республики по итогам встречи главы ведомства генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым замминистра обороны Казахстана – начальником Генштаба генерал-лейтенантом Муратом Бектановым.
В министерстве сообщили, что в ходе встречи Хренин «отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточноевропейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021», передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл характер учений «Запад-2021».
Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тимановская покинула посольство Польши в Токио
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла на микроавтобусе полиции в токийский аэропорт Нарита для вылета в Варшаву.
Автомобиль в который, предположительно, села Тимановская, предварительно заехал на территорию посольства Польши и припарковался в подземном гараже. Спортсменка села в машину за закрытыми воротами, передает ТАСС.
На пути в токийский аэропорт Нарита машину с Тимановской сопровождали два автомобиля полиции без опознавательных знаков. Багаж спортсменки, предположительно, находился в другом автомобиле. Тимановскую сопровождали сотрудники польского посольства, которые, как сообщил осведомленный источник, должны будут полететь вместе с девушкой в Варшаву.
После прибытия в токийский аэропорт Нарита Тимановская направилась на регистрацию в VIP-терминал, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задать вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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