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Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской
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Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады
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Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что.
«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью.
Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты.
«Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка.
Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда».
В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она.
«Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы.
Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков.
Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях».
Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине»
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Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков украинской столицы, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.
«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство» и будет проверять все версии», – говорится в сообщении полиции, которая считает, что преступник мог маскировать свои действия.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов, передает РИА «Новости».
В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» сообщило о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Российский легкоатлет Шубенков снялся с соревнований на ОИ
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Россиянин Сергей Шубенков не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио.
Личный тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщил, что тот «получил травму на разминке», передает ТАСС.
«Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика. Больше комментировать пока нечего», – добавил он.
Сам спортсмен от комментариев отказался. «Он находится в таком состоянии, что не до разговоров», – отметил Клевцов.
Сообщается, что спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла на левой ноге во время разминки, сейчас он в медчасти на стадионе, передает РИА «Новости».
Вместе с тем сообщается, что у него якобы подозревают разрыв мениска.
Шубенков – победитель и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами.
Напомним, в июне Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил.
Он получил письмо от AIU в январе. Тогда чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами назвал сообщения о нарушении им антидопинговых правил «наглой клеветой». 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины Шубенкова.
Эксперты объяснили нежелание ЕС помогать Литве с беженцами
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«Евросоюз не хочет помогать Литве с нелегальной миграцией, потому что это противоречит ключевым принципам ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя медлительную реакцию Евросоюза в ответ на просьбы Вильнюса оказать помощь в преодолении миграционного кризиса.
«Брюссель не столько издевается над Литвой, сколько не желает ей серьезно помогать в вопросе беженцев», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, мировоззрение современного Брюсселя опирается на принципы всемерной поддержки мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. «Следуя этой идеологии, в ЕС приехали миллионы людей. Кто-то из них уже получил гражданство, вид на жительство, работу или пособие. То есть миллионы людей интегрировались в ЕС», – подчеркнул Межевич.
Он уверен, что Брюссель из-за Литвы не будет отказываться от принципа мультикультурализма. «Тем более, то число беженцев, которое сейчас находится в Литве, не производит сильного впечатления ни на Берлин, ни на Стокгольм, ни на Париж, потому что это маленькая цифра», – продолжил собеседник.
«То, что в Литве по каким-то причинам происходящее воспринимается как катастрофа, не может восприниматься так же в Германии, потому что средних размеров немецкий городок имеет в четыре раза больше мигрантов, чем на всей территории Литвы в этом году», – указал Межевич.
«Поэтому в ответе Евросоюза Литве сказано следующее: «Ребята, учитесь работать с беженцами. Мы умеем, а почему вы нет?» – отметил политолог. – Впрочем, перед Брюсселем тоже возникает дилемма: как маневрировать между Сциллой в виде поддержки Литвы и Харибдой брюссельского законодательства в данном вопросе».
Вместе с тем, решение Вильнюса разместить лагерь для беженцев вдоль белорусско-литовской границы, где подавляющее большинство населения – это поляки, белорусы, русские, – привело к напряженности в отношениях между Литвой и Польшей. «А местное население видит в этом акт агрессии по этническому принципу. Как следствие, между людьми возникают потасовки», – добавил белорусский политолог Петр Петровский.
«Более того, литовское руководство пытается давить на беженцев с помощью искусственного создания плохих условий пребывания. То есть власти Литвы создают разнообразные предпосылки для многочисленных этнических и социальных конфликтов на своей территории, ухудшая отношения с Минском, Варшавой и Брюсселем», – напомнил Петровский.
Ранее ЕС пообещал в будущем активизировать усилия по борьбе с большим количеством мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы через Белоруссию. Об этом сообщает американское издание Politico. В частности, указывается, что «министры внутренних дел ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения ситуации в ближайшие недели».
«Это прежде всего не миграционный кризис, это акт агрессии, который имеет своей целью спровоцировать Литву», – заявила на пресс-конференции в Вильнюсе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Мы сталкиваемся с агрессивным актом режима Лукашенко», – приводит ее слова Politico.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил индифферентное отношение Евросоюза к проблемам Литвы. «Евросоюз решил продемонстрировать интерес к ситуации с мигрантами в Литве. В предстоящие недели министры внутренних дел соберутся и неформально обсудят. Ну прям скоро. Ну вот как смогут, так и соберутся. Вы держитесь!» – написал он в Telegram.
Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.
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Российский борец Евлоев завоевал золото на ОИ
Борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов.
Он победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении со счетом 5-1, передает РИА «Новости».
Евлоев принес России 13-е золото на Олимпийский играх в Токио.
Накануне сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.
Тимановская передумала лететь в Польшу
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита.
Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине»
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Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинило Минск в причастности к его «ликвидации».
«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Тихановская усомнилась в безопасности белорусских спортсменов
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Белорусские спортсмены не могут чувствовать себя в безопасности ни в республике, ни за рубежом, заявила бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
«Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности – ни в Белоруссии, ни за рубежом», – сказала Тихановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Она дала интервью британскому изданию в преддверии своего визита в Великобританию, ее комментарии относительно белорусских спортсменов прозвучали на фоне ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. По словам Тихановской, в Белоруссии «десятки спортсменов были заключены в тюрьму, уволены и вынуждены бежать из страны».
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой
Российский посол в Вене Дмитрий Любинский пояснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Белоруссию.
Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях России с ЕС, и спросил, почему Россия столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.
«Белоруссия – стратегический партнер России и таковым останется», – ответил Любинский, передает РИА «Новости».
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии
Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.
«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.
«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
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Чемпионку ОИ Бацарашкину встретили дома песней из сериала «Ведьмак»
Двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина прилетела в Омск из Москвы: в аэропорту ее встретили родные, тренеры, болельщики, а Омский хор приветствовал спортсменку песней барда Лютика из сериала «Ведьмак».
В омском аэропорту имени Карбышева Виталину ждали к 12.30 по местному времени. На выходе из аэровокзала спортсменку встречали журналисты, родные и болельщики. Из вип-зала аэропорта она вышла около 13.00 по местному времени, после общения с губернатором и мэром, которые встречали ее у трапа самолета, передает РИА «Новости».
На шее у Бацарашкиной висели три медали и медальон с котом из игры «Ведьмак-3», который она считает своим талисманом.
«Спасибо всем, кто меня поддерживал на пути к этим медалям, всем огромное спасибо, что встречаете с такой теплотой – всех, кто меня знает, кого знаю я, и всех, кого я не знаю, но они знают меня. Всем огромное спасибо, я очень рада, что я вернулась домой», – сказала спортсменка.
Мэр Омска Оксана Фадина подарила чемпионке двухметрового белого плюшевого медведя. Губернатор Александр Бурков, вручив букет алых роз, заявил, что регион решил премировать спортсменку и ее тренера Наталью Кудрину на 11 млн рублей.
Также мэр предложила присвоить Бацарашкиной звание почетного гражданина Омска. Это предложение рассмотрят депутаты на горсовете.
После этого для спортсменки выступил оркестр Росгвардии, а затем Омский хор исполнил песню Лютика из сериала «Ведьмак», с которой ранее прославился на всю страну, попав на шоу «Вечерний Ургант».
Спортсменка сюрприз оценила, смеясь, подпевая хору. Также по просьбе журналистов она показала всем свой медальон.
На встрече было много детей, подростков, которые занимаются в стрелковой секции. Они дарили Бацарашкиной цветы, фотографировались и просили автографы. Даже после завершения торжественной части чемпионку еще долго не отпускали родственники, близкие и знакомые, которые хотели сделать с ней фото на память.
Виталина Бацарашкина на Играх-2020 стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и с 25 метров, причем первая из этих медалей стала дебютной на Олимпиаде и для всей сборной России. На ее счету и олимпийской серебро в командной стрельбе с 10 метров.
Она будет представлена к государственной награде, сообщал министр спорта России Олег Матыцин. Также директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил прапорщику Бацарашкиной звание лейтенанта.
Подозреваемого в совращении 12 детей белоруса задержали в Москве
В Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию, сообщили в МВД страны.
«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
По данным УВД Витебского облисполкома, гражданин Белоруссии на родине совратил минимум 12 малолетних мальчиков. Он также может быть причастен к пяти схожим преступлениям в отношении подростков.
В ведомстве пояснили, что в 2013 году он скрылся от следствия, теперь же его задержали в Москве, там его заключили под стражу для экстрадиции в Белоруссию.
На момент совершения преступлений он трудился в должности тренера по плаванию, он входил в доверие к ученикам. «Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера», – отметили в УВД Белоруссии.
Джонсон пообещал Тихановской утроить финансовую поддержку «белорусского общества»
Британский премьер Борис Джонсон в ходе встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что финансовая поддержка белорусского общества в 2021 году будет утроена.
Премьер осудил «серьезные нарушения прав человека режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко» и преследование «демократических деятелей», в том числе Тихановской и ее мужа, передает РИА «Новости».
«Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций в отношении самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году», – сообщили в британском правительстве.
Джонсон добавил, что Британия солидарна с белорусским народом и продолжит поддерживать его.
Напомним, премьер-министр Британии во вторник провел встречу в Лондоне с Тихановской и выразил поддержку «гражданскому обществу и демократии в Белоруссии».