В Кремле отреагировали на конфликт «Мужского государства» с рестораторами

Гоблин объяснил слова Лаврова о нападках на Сталина

«Любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок. Поэтому министр абсолютно прав», – сказал газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Пучков, комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова, назвавшего попытки дискредитировать Сталина частью атаки на итоги ВОВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде высказался, что нападки на Иосифа Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после нее, – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны.

«Полностью соглашусь, совершенно верно сказано. Постольку поскольку у нас историей родной страны не занимаются историки в публичном поле, а это отдано на откуп крайне странным персонажам типа Солженицына, Сванидзе и им подобных, то в результате извращается картина. Если эти граждане хотят сказать, что товарищ Сталин был преступником, а они это утверждают, то преступник, вероятно, тогда стоял во главе преступного государства», – говорит Пучков.

А если СССР во время правления Сталина – преступное государство во главе с преступником, то результаты Второй мировой войны, по мнению делающих такие заявления, достигнуты преступным путем, а значит, должны быть пересмотрены, рассуждает публицист. «А теперь есть какие-то пострадавшие от товарища Сталина бандеровцы, лесные братья, басмачи, которые, как известно, боролись против сталинизма, – а значит, мы должны платить им и их потомкам репарации», – продолжает собеседник.

«Любой, кто подобные темы поднимает, – это однозначный враг родной страны без всяких скидок. На чьи деньги это делается, под чью дудку пляшут и на чью мельницу льют воду. Поэтому министр абсолютно прав», – заключил Пучков.

В начале августа в честь 80-летия со дня назначения Иосифа Сталина верховным главнокомандующим газета ВЗГЛЯД рассказала, как он проявил себя в качестве военного лидера.