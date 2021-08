На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии Лавров заявил о провокациях Украины против российских выборов 31 августа 2021, 12:35 Текст: Алексей Дегтярев

Множество провокаций в отношении России перед выборами проводится со стороны Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Я знаю, что многие провокации осуществляют сейчас через Украину. Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле. При чем здесь российские выборы и Украина?» – цитирует Лаврова РИА «Новости». Он также затронул тему голосования россиян, проживающих в самопровозглашенных республиках Донбасса. «Там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность», – указал глава ведомства. Он призвал «не обижаться» Украину. «300 тыс. граждан Украины имеют венгерские паспорта, 300 тыс. – румынские, 200 тыс. – болгарские. И они имеют полное право участвовать в выборах, которые проходят, соответственно, в Венгрии, Болгарии, Румынии, в Польше», – отметил Лавров. Министр также убежден, что украинское руководство давно поняло все насчет Крыма. «Если их волнует, как они заявляют, проведение выборов в Крыму и на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые не подконтрольны центральному правительству, то Крым – дело решенное, мы на этот счет уже давным-давно всем все объяснили, и все поняли, включая, я убежден, самих украинских руководителей», – подчеркнул глава ведомства.

Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО 31 августа 2021, 06:57

Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников. По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости». «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда». Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников. В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами 31 августа 2021, 09:22

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами. «Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook. Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен. Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале. До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Порошенко посоветовал Зеленскому на переговорах с Байденом «зафиксировать место Украины» 30 августа 2021, 18:11 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по переговорам с американским президентом Джозефом Байденом, порекомендовав «зафиксировать место Украины» в системе американских приоритетов. Порошенко посоветовал Зеленскому «установить хорошие личные отношения с главой Белого дома», а также подтвердить настроенность украинской стороны на углубление стратегического партнерства и союзничества с США. «Все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена. Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение сделки по безопасности, и координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации», – написал Порошенко в Facebook. Также бывший президент посоветовал Зеленскому убедить американскую администрацию и крупный бизнес из США во внедрении демократических и социально-экономических реформ на Украине. «Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», – отметил бывший глава государства. Также он порекомендовал Зеленскому разъяснить свою позицию в отношении бывшего владельца «Приват-банка» Игоря Коломойского. Порошенко отметил, что именно он якобы предложил Байдену «план Маршалла-Байдена» по Украине во время первых контактов в начале 2021 года. «Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом», – подчеркнул он. Кроме того, Порошенко посоветовал «зафиксировать место Украины» в системе стратегических энергетических приоритетов США, «одним из элементов которой должно стать совместное противодействие «Северному потоку – 2». Ранее в Киеве заявили, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября. Энергетики предупредили о критической ситуации с углем на Украине 30 августа 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) Украины продолжают оставаться критически низкими, сообщила компания – оператор энергосистемы страны «Укрэнерго». «Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС <…> не изменяется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)», – приводит текст сообщения ТАСС. В частности, запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового – на 3,6%. Отмечается, что в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7-2,4 раза меньше (в зависимости от марки угля), чем должно быть. В прошлый четверг в «Укрэнерго» предупредили о критической ситуации с запасами угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России придется спасать Украину от замерзания. Киев захотел построить трубопровод для поставок водорода в ЕС 30 августа 2021, 14:36

Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина – ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Решение СНБА введено в действие указом президента от 28 августа, который опубликован на сайте главы государства, передает «Интерфакс». Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения. До 31 октября необходимо также разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров. Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что в случае провала переговоров «Нафтогаза» с Газпромом о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины газотранспортная система страны может быть заполнена водородом. На Украине захотели создать совместный с Польшей газовый хаб 31 августа 2021, 07:40

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В компании считают, что Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор. «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm. «Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2». Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры – госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия», – говорится в сообщении. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Украина захотела помощи от США в таком же объеме, как Афганистану 30 августа 2021, 14:30 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана, заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов. «Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности», – сказал Милованов в интервью Financial Times, передает ТАСС. По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов для выживания «в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы». Также Милованов отметил, что после выхода США из Афганистана Вашингтон может пересмотреть взаимоотношения с Киевом. «Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» до полного провала в Афганистане. [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет гарантий <...>, что США не покинут Украину», – указал он. Он добавил, что Украина – не Афганистан, она борется за независимость и суверенитет. «Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны», – сказал Милованов. Ранее в Киеве сообщили, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября. В Польше заявили о «сильном страхе» Москвы перед союзом Варшавы и Киева 31 августа 2021, 07:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «сильном страхе» России перед союзом Польши и Украины. Публицист обвинил Москву в стремлении «навязать всем соседним народам русские порядки». «Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» – передает РИА «Новости» слова Любаха. Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе «Трех морей», иначе, по его мнению, Украина может превратиться в «российско-немецкий кондоминиум». Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны «смертельную опасность». «Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы», – заключил обозреватель. Ранее в Польше испытали шок от «очередного предательства союзников». На Украине назвали условия наступления ВСУ в Донбассе 31 августа 2021, 06:31 Текст: Антон Никитин

Должны сложиться «экстраординарные условия» для перехода ВС Украины в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24». «Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», – приводит слова Арестовича РИА «Новости». Арестович заявил, что война за «серую зону» в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня. Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет. Накануне в ДНР призвали ООН, ОБСЕ и МККК отреагировать на ранение детей после воскресного обстрела Горловки

Польская компания PGNiG подписала с украинской Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины», ERU) договор о совместной разведке газа на Украине. «В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе, – цитирует главу PGNiG Павла Маевского ТАСС. Он отметил, что так польская компания расширяет геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок. Начало работ планируется на вторую половину 2022 года. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», – подчеркнул Маевский. Библивская нефтегазовая площадь располагается в Львовской области, в 69 километрах от Львова. Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России 31 августа 2021, 11:40

«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе. «Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать? «Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков. Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков. «Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник. Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию». Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики». В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он. Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома». «Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он. Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины». «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон. В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом 31 августа 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства. «Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы, также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами. Сам Зеленский заявил, что надеется подписать в США три оборонительных и энергетическое соглашения. «В общей сложности три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский. Также украинский президент рассказал, что у его супруги Елены в США отдельная программа. «Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом – очень крутой», – сказал президент. Известно, что в Вашингтоне Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. «Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», – говорится в сообщении «Телевизионной службы новостей» (ТСН). Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тыс. долларов. Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносили. Минюст Украины взял на работу пожизненно осужденную 30 августа 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что взял на работу в ведомство женщину, отбывающую пожизненное заключение. «Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – написал Малюська в Facebook. По его мнению, работать нужно всем работоспособным, а сидеть на шее у государства «крайне нежелательно». «В ситуации с пожизненниками – это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», – добавил министр. При этом он не уточнил, какую именно работу в ведомстве выполняет осужденная, а также не пояснил, за какие преступления она отбывает наказание. На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии 31 августа 2021, 12:03 Текст: Евгения Шестак

Контракт России и Венгрии на поставку газа направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. «Вместо прямого маршрута Россия – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно дольше... Финальная цель Кремля – несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», – написал Макогон в Facebook. По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но Газпром якобы «прячет транспортные расходы в конечную цену газа». «Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки», – заключил он. Ранее Москва и Будапешт согласовали условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года. В данный момент между российской компанией Газпром и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии. Украина собралась участвовать в британской миссии на Луну 30 августа 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина в 2022 году впервые примет участие в миссии на Луну, которую организовывает британская компания Spacebit, сообщил основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк. «Прошло уже то время, когда одна страна достигала чего-то в космосе... Наша миссия изначально британская, у нас есть британский луноход, который летит. Но можно это назвать украинско-британской миссией или украинской первой миссией на Луну... Если мы говорим об украинской части миссии, то практически 100% она реализуется, используя умы Украины и потенциал Украины, который есть на данный момент», – передает РИА «Новости» слова Танасюка. По его словам, планируется, что во время полета на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу, когда будет осуществлена эта миссия, она, скорее всего, будет осуществлена не в первом квартале, но это будет 2022 год. По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк.



Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией. Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций.