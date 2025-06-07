Путин подписал закон о легализации гостевых домов в регионах

Tекст: Александра Юдина

С 1 сентября 2025 года стартует эксперимент по официальной регистрации гостевых домов, которые будут внесены в специальный реестр и получат уникальные номера, указано на официальном сайте правовой информации.

Эксперимент затронет 19 регионов, среди которых Республика Алтай, Дагестан, Крым, Краснодарский и Алтайский края, Севастополь, федеральная территория Сириус и другие субъекты.

Закон определяет гостевой дом как индивидуальный жилой дом или его часть, в котором предоставляются услуги временного проживания и обслуживания физических лиц. Для включения в реестр гостевые дома должны находиться на землях населенных пунктов с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, а также принадлежать физическому лицу и состоять на государственном кадастровом учете.

Отказ во внесении сведений о гостевом доме в реестр возможен при несоответствии этим требованиям. Запрещается предоставление услуг и размещение информации о гостевом доме без идентификационного номера и ссылки на реестр.

Закон предусматривает временное приостановление классификации гостевого дома на срок не более 30 дней для устранения нарушений. Основные положения вступят в силу 1 сентября 2025 года, а требование об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки на реестр – с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке к закону отмечается, что отсутствие регулирования приводит к правовой неопределенности, снижению уровня защиты потребителей и потерям бюджета. Авторы закона – депутаты Госдумы Наталья Костенко и Татьяна Лобач.

Ранее Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании в многоквартирных домах предоставлять собственникам помещений отчет о деятельности за прошедший год.