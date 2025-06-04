Мерц в Вашингтоне рискует поссориться с Америкой

Tекст: Анастасия Куликова

В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

«Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию… Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но, как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между ЕС и США. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Украины, в том числе в части обмена разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

В Брюсселе также обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Евросоюз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

«Мерц едет к Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США»,

– отметил немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не использовал встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Президент США намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

«Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

«В этой связи может возникнуть отдельный спор по "Северным потокам". В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

«Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

В свою очередь, Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», отмечает: в Белом доме не исключен скандал, но многое будет зависеть от того, как канцлер Германии станет реагировать на возможные выпады со стороны президента США.

«Переговоры могут закончиться провалом, если Мерц начнет перебивать своего собеседника и оспаривать его заявления», – считает эксперт. По оценкам аналитика, глава немецкого правительства на встрече с Трампом займет роль доктринера и будет озвучивать завиральные идеи в том числе по украинскому кризису. Помимо этой особенности, американской стороне придется учитывать еще один момент.

«Мерц за последние две недели показал себя ограниченно субъектным канцлером. Многие выдвигаемые им инициативы – например, по наращиваю бюджета и расширению поставок вооружений Украине – отвергались его партнером по коалиции. Штатам предстоит определять, в какой степени Мерц говорит от имени всей Германии и насколько его слова являются окончательными», – иронично указал Ткаченко.

Как бы то ни было, повестка предстоящих переговоров довольно широкая. Одной из тем станут вводимые Белым домом тарифы. «Трамп не заинтересован в том, чтобы разрывать отношения с Европой. Его задача – изменить баланс в торговле. Я думаю, что Мерцу и Трампу удастся найти промежуточные решения в этом вопросе», – рассуждает политолог. Он допускает, что США могут несколько уступить, получив от Берлина обещание, например, увеличить закупку СПГ.

Иной точки зрения придерживается Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. По его мнению, стороны не смогут достигнуть консенсуса по этому вопросу. «Трампу надо показать свою крутизну, а Мерцу – свою. Я думаю, потенциал конфликта у них не исчерпан. Скорее всего, дойдет до того, что европейцы введут ответные меры против Штатов», – прогнозирует он.

Еще одна тема переговоров – судьба «Северных потоков».

Мерц заявлял, что немецкие власти не допустят возобновления работы трубопроводов. А между тем американские инвесторы проявили желание купить долю в газопроводе. «Трамп понимает, что Европе нужно больше газа, чем США пока могут производить. Поэтому американский лидер хотел бы создать совместное с Россией предприятие по обеспечению континента ресурсом», – считает Ткаченко. Собеседник допускает, что Трамп попытается заставить канцлера ФРГ смягчить свою позицию.

В то же время Трухачев напомнил, что Трамп еще в свою первую каденцию негативно относился к проекту «Северный поток». «Сейчас Штаты, возможно, и готовы участвовать в нем, но при одном условии – вентиль будет находиться не у России, и не у Германии, а у Вашингтона, чтобы американские власти могли в любой момент его закрутить», – отметил эксперт.

Еще одной темой станет Украина. Главе немецкого правительства едва ли удастся переманить Трампа на сторону европейцев, полагает Ткаченко. Он напомнил о неудачных попытках на этом направлении Кира Стармера и Эммануэля Макрона, которые также совершили свои визиты в Белый дом.

С ним согласен и Трухачев: «Мерц – "бледный" персонаж. Его политическая биография показывает, что он не очень силен в аппаратных играх, в отличие от, скажем, генсека НАТО Марка Рютте. Вероятность того, что канцлер ФРГ вернет Вашингтон к безусловной поддержке Украины, крайне мала».

По оценкам эксперта, визит немецкого политика окажется безрезультатным. «Это поездка ради поездки. Хотя у Трампа сложилось отрицательное впечатление о немце, я сомневаюсь, что в Белом доме разразится новый скандал. Все-таки канцлер Германии – в отличие от Зеленского – понимает, как вести себя можно, а как нельзя. Более того, он осознает последствия: если Мерц превратит встречу в клоунаду, его рейтинг – и без того не очень высокий – просто провалится, что аукнется ХДС на земельных выборах», – заключил Трухачев.