Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Германия решила перевооружить Украину
Германия наращивает военную поддержку ВСУ. Помимо того, что бундесвер обязался передать Киеву новые вооружения, Берлин также профинансирует производство БПЛА и дальнобойных вооружений на Украине. Эксперты отмечают, что данные шаги в перспективе могут превратить ФРГ в главного поставщика вооружений ВСУ. Поможет ли это украинской армии?
В бундесвере рассказали, что немецкие системы вооружения большой дальности могут поступить в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель. Также ФРГ профинансирует создание дальнобойных ракет на Украине и передаст Киеву дополнительные вооружения: различные боеприпасы и комплексы РСЗО Mars II с дальностью поражения более 80 км, передает Bild.
Кроме того, ФРГ планирует спонсировать производство БПЛА дальнего радиуса действия для Украины, пишет Die Welt. Ранее Киев уже обращался к бундесверу с просьбой профинансировать сборку ударных дронов типа BARS, AN-196, а также Flamingo. Как утверждается, инициатива офиса Зеленского была удовлетворена, и на это Берлин потратит 400 млн евро.
Напомним, в среду состоялись переговоры Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, где стороны заключили меморандум о закупках оружия большой дальности без какого-либо ограничения по радиусу действия немецких вооружений. Также Киев и немецкая компания Diehl Defence подписали соглашение о производстве систем ПВО IRIS-T. Сумма контракта оценивается в 2,2 млрд евро, однако в Берлине эти данные пока не подтверждают.
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«На Украине при финансировании ФРГ, вероятно, организуют некое производство дальнобойных систем. Речь может идти и о БПЛА, и о ракетах. В этом случае сборочную линию перевезут в какое-нибудь подземное убежище, где организуют цеховую сборку», – отметил военный аналитик Борис Рожин.
Однако здесь возникает вопрос: речь идет о производстве полного цикла или же речь идет о некой ширме, которая должна прикрыть немецкие поставки? Рожин допускает, что заявления бундесвера о сроках развертывания дальнобойного оружия могут служить маскировкой для передачи немецких ракет в распоряжение ВСУ.
«Другими словами, нельзя исключать сценария, при котором под прикрытием разговоров о некоем производстве ФРГ поставит на Украину ракеты Taurus. Неслучайно ведь Берлин засекретил эти сведения. Но очередной пакет военной помощи не переломит общую динамику на фронте», – считает Рожин.
Вполне возможно, что ФРГ намерена вложиться в уже имеющееся на территории Украины производство,
полагает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «То есть у Киева может быть налажен выпуск вооружений, а немецкое руководство путем финансирования этих мощностей будет представлять это как поддержку ВСУ», – говорит собеседник.
«Причина появления такой схемы может быть связана с тем, что запасы бундесвера в последнее время иссякли, а ВПК Германии и так перегружен заказами. Поэтому поставки реальной военной помощи сильно ограничены. На этом фоне Берлин и пытается сместить акценты в пользу финансовой поддержки военного производства Украины», – рассуждает он.
«Напомню, что за время конфликта Киев успел наладить производство дронов совершенно разных типов. Уже известно, что ФРГ будет спонсировать создание BARS, AN-196 и Flamingo. О прямом участии немецких компаний в разработке данных вооружений ранее известно не было. Поэтому мы видим серьезный шаг со стороны ФРГ», – отмечает эксперт.
«Но не стоит воспринимать произошедшее как поворотный момент в конфликте.
Российская система ПВО на деле показала свою эффективность. Она достойно справляется с выполнением стоящих перед ней задач. Однако сейчас стоит уделить внимание изучению вооружении, которые Германия может передать Украине», – добавляет собеседник.
«Среди них, например, выделяется РСЗО Mars II. Берлин и раньше отправлял данные системы ВСУ. Только по официальным данным ФРГ поставила противнику как минимум пять комплексов. Примечательно, что эта техника обладает гораздо более высокой точностью, чем американские М270», – рассказывает он.
«Достигается это в первую очередь за счет использования продвинутой системы управления огнем. Кроме того, система имеет лучшую совместимость с современными боеприпасами. Она же располагает одной из самых больших зон поражения среди всех моделей вооружений, переданных Украине Германией. Так,
в зависимости от типа ракет этот показатель может составить около 80 км.
Но несмотря на обилие договоренностей между Киевом и Берлином в последние дни, говорить о полном переходе ВСУ на продукцию немецкого ВПК преждевременно. Все-таки ФРГ заметно отстает от США в плане объемов помощи Украине», – напоминает собеседник.
«Однако процесс переориентации противника на поддержку со стороны Германии идет, а роль немецких вооружений в арсенале ВСУ постепенно увеличивается. Эту трансформацию, конечно, нельзя назвать беспроблемной, но ситуацию для ВСУ значительно облегчает внимание стран НАТО к оперативной совместимости продукции ВПК членов альянса. То есть военные разработки Берлина хорошо ладят в техническом плане с орудиями Вашингтона», – заключил Кузьмин.