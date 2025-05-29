Германия решила перевооружить Украину

Tекст: Евгений Поздняков

В бундесвере рассказали, что немецкие системы вооружения большой дальности могут поступить в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель. Также ФРГ профинансирует создание дальнобойных ракет на Украине и передаст Киеву дополнительные вооружения: различные боеприпасы и комплексы РСЗО Mars II с дальностью поражения более 80 км, передает Bild.

Кроме того, ФРГ планирует спонсировать производство БПЛА дальнего радиуса действия для Украины, пишет Die Welt. Ранее Киев уже обращался к бундесверу с просьбой профинансировать сборку ударных дронов типа BARS, AN-196, а также Flamingo. Как утверждается, инициатива офиса Зеленского была удовлетворена, и на это Берлин потратит 400 млн евро.

Напомним, в среду состоялись переговоры Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, где стороны заключили меморандум о закупках оружия большой дальности без какого-либо ограничения по радиусу действия немецких вооружений. Также Киев и немецкая компания Diehl Defence подписали соглашение о производстве систем ПВО IRIS-T. Сумма контракта оценивается в 2,2 млрд евро, однако в Берлине эти данные пока не подтверждают.

«На Украине при финансировании ФРГ, вероятно, организуют некое производство дальнобойных систем. Речь может идти и о БПЛА, и о ракетах. В этом случае сборочную линию перевезут в какое-нибудь подземное убежище, где организуют цеховую сборку», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

Однако здесь возникает вопрос: речь идет о производстве полного цикла или же речь идет о некой ширме, которая должна прикрыть немецкие поставки? Рожин допускает, что заявления бундесвера о сроках развертывания дальнобойного оружия могут служить маскировкой для передачи немецких ракет в распоряжение ВСУ.

«Другими словами, нельзя исключать сценария, при котором под прикрытием разговоров о некоем производстве ФРГ поставит на Украину ракеты Taurus. Неслучайно ведь Берлин засекретил эти сведения. Но очередной пакет военной помощи не переломит общую динамику на фронте», – считает Рожин.

Вполне возможно, что ФРГ намерена вложиться в уже имеющееся на территории Украины производство,

полагает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «То есть у Киева может быть налажен выпуск вооружений, а немецкое руководство путем финансирования этих мощностей будет представлять это как поддержку ВСУ», – говорит собеседник.

«Причина появления такой схемы может быть связана с тем, что запасы бундесвера в последнее время иссякли, а ВПК Германии и так перегружен заказами. Поэтому поставки реальной военной помощи сильно ограничены. На этом фоне Берлин и пытается сместить акценты в пользу финансовой поддержки военного производства Украины», – рассуждает он.

«Напомню, что за время конфликта Киев успел наладить производство дронов совершенно разных типов. Уже известно, что ФРГ будет спонсировать создание BARS, AN-196 и Flamingo. О прямом участии немецких компаний в разработке данных вооружений ранее известно не было. Поэтому мы видим серьезный шаг со стороны ФРГ», – отмечает эксперт.

«Но не стоит воспринимать произошедшее как поворотный момент в конфликте.

Российская система ПВО на деле показала свою эффективность. Она достойно справляется с выполнением стоящих перед ней задач. Однако сейчас стоит уделить внимание изучению вооружении, которые Германия может передать Украине», – добавляет собеседник.

«Среди них, например, выделяется РСЗО Mars II. Берлин и раньше отправлял данные системы ВСУ. Только по официальным данным ФРГ поставила противнику как минимум пять комплексов. Примечательно, что эта техника обладает гораздо более высокой точностью, чем американские М270», – рассказывает он.

«Достигается это в первую очередь за счет использования продвинутой системы управления огнем. Кроме того, система имеет лучшую совместимость с современными боеприпасами. Она же располагает одной из самых больших зон поражения среди всех моделей вооружений, переданных Украине Германией. Так,

в зависимости от типа ракет этот показатель может составить около 80 км.

Но несмотря на обилие договоренностей между Киевом и Берлином в последние дни, говорить о полном переходе ВСУ на продукцию немецкого ВПК преждевременно. Все-таки ФРГ заметно отстает от США в плане объемов помощи Украине», – напоминает собеседник.

«Однако процесс переориентации противника на поддержку со стороны Германии идет, а роль немецких вооружений в арсенале ВСУ постепенно увеличивается. Эту трансформацию, конечно, нельзя назвать беспроблемной, но ситуацию для ВСУ значительно облегчает внимание стран НАТО к оперативной совместимости продукции ВПК членов альянса. То есть военные разработки Берлина хорошо ладят в техническом плане с орудиями Вашингтона», – заключил Кузьмин.