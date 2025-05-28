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    28 мая 2025, 21:15 • Политика

    Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы
    @ Christian Marquardt/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. По мнению экспертов, таким образом канцлер уклонился от прямой передачи ракет Taurus Киеву, учитывая общественное недовольство в Германии военной помощью Украине. Тем не менее МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина?

    В Германии состоялись переговоры Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По ее итогам Берлин обязался поддерживать Киев в конфликте с Россией «столько, сколько потребуется». На этом фоне стороны заключили меморандум о закупках оружия большой дальности. При этом в соглашении не содержится ограничений в плане радиуса возможного нанесения ударов ВСУ этим оружием.

    Кроме того, ФРГ заявила о готовности поддержать Украину в разработке собственных дальнобойных боеприпасов. По информации Bild, речь может идти о финансировании создания крылатых ракет дальностью до 2500 км. Также канцлер отметил, что Берлин в ближайшее время выделит средства Киеву на закупку «существенного количества терминалов Starlink».

    Издание пишет, что правительство Германии до сих пор не готово передать ВСУ боеприпасы Taurus. Однако взамен ФРГ может поставить Украине реактивные системы залпового огня Mars II. Ракеты М30 и М31, используемые данной РСЗО, управляются с помощью системы GPS. Тем не менее, по оценке Bild, Россия давно научилась противостоять этой технологии, что «тактически обесценивает» немецкую поддержку.

    Ранее издание Deutsche Welle* (признано иноагентом) сообщало, что в ходе встречи Зеленского и Мерца будет обсуждаться вопрос поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Однако в рамках итоговой пресс-конференции данная тема не поднималась ни одной из сторон. Тем не менее вокруг передачи этих боеприпасов в последние дни ведется активная дискуссия.

    Так, в понедельник канцлер ФРГ рассказал о снятии ограничений на дальность ударов ВСУ по территории России. Несмотря на то что министр финансов страны Ларс Клингбайль опроверг это заявление, Берлин засекретил информацию о дальнейшей передаче вооружений. Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт отмечал, что таким образом Германия может выстраивать «ширму» для отправки Taurus на Украину.

    В России озвученную Берлином позицию восприняли крайне негативно. Так, глава МИД Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что «прямое вовлечение ФРГ в войну уже очевидно». «Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась – вниз, к своему краху», – добавил дипломат.

    «Отправляясь в Берлин, Владимир Зеленский держал в своей голове план максимум на предстоящие переговоры с Мерцем. Развернувшаяся в последние дни дискуссия о допустимости одобрения дальнобойных ударов Украины по России внушала ему веру в возможное возвращение в Киев с точно оговоренными временными рамками поставок Taurus», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Однако он явно переоценил щедрость канцлера. Зеленского отправили домой, пообещав выполнить базовый минимум партнерских обязательств: помощь в разработке собственных дальнобойных боеприпасов и продолжение передачи вооружений. Тем не менее "король попрошаек" рад и такому исходу событий – подконтрольные ему украинские политики воспримут любые обещания Европы как дипломатическую победу», – добавляет Скачко.

    Долгое время Германия была главным финансовым спонсором Украины, напоминает германский политолог Александр Рар. «Теперь же Берлин претендует и на звание основного военного партнера Киева. Причем Мерц собирается сплотить в единый фронт против Москвы весь Запад: как США, так и других членов ЕС», – полагает он.

    «Новый виток сотрудничества ФРГ и Украины не исключает поставок Taurus.

    Однако немецкое правительство до сих пор отмалчивается по данному вопросу. Примечательно, что канцлер предложил включить Киев в совместный европейский ВПК, что фактически означает дальнейшее вооружение ВСУ западной техникой», – рассуждает собеседник.

    «По всей видимости, Мерц, в отличие от своего предшественника Олафа Шольца, отказывается видеть прямую связь между оснащением Украины дальнобойными боеприпасами и риском прямого столкновения с ядерной державой Россией. К сожалению, немецкое общество так и не сформировало четкого мнения по этому вопросу», – продолжает эксперт.

    «Большая часть населения устала от войны и не видит смысла в наращивании поддержки ВСУ. Однако позицию людей формируют СМИ, которые давно призывают правительство активизировать помощь Киеву. К сожалению, антироссийская риторика преобладает в ФРГ, и именно она закрывает людям глаза на имеющиеся риски», – акцентирует Рар.

    Фактически Берлин берет на себя обязательства по финансированию производства украинских дальнобойных вооружений,

    отмечает эксперт по Германии Иван Кузьмин, автор Telegram-канала «Наш друг Вилли». «Таким образом, подписанный меморандум, скорее всего, не сможет послужить основанием для передачи ВСУ Taurus», – говорит он.

    «То есть ФРГ создала ситуацию, в рамках которой страна может и не отправлять Украине собственные ракеты. Акцент будет сделан именно на поддержке ВПК Киева. Вероятно, речь будет идти не только о финансовом спонсорстве, но и о сотрудничестве в сфере технологий. За счет этого Берлин пытается в кратчайшие сроки укрепить переговорную позицию офиса Зеленского», – добавляет эксперт.

    «Что касается самих Taurus, то отказ от их отправки украинской армии был декларирован еще Олафом Шольцем», – напоминает собеседник.

    «У этого решения имеются объективные причины, преодолеть которые не сможет даже Мерц.

    Возобновление дискуссии вокруг них служило цели создания стратегической неопределенности, а не выстраиванию "ширмы" для тайной передачи. Это новшество в немецкой дипломатии, использование которого, вероятно, воспринимается Берлином как дополнительное давление на Россию», – считает он.

    «При этом немецкое общество заняло четкую позицию по данному вопросу: еще при прошлом правительстве значительная часть немцев выступала резко против столь радикального шага. Граждане ФРГ еще не забыли скандал с утечкой переговоров офицеров бундесвера о потенциальном использовании Taurus по целям на территории России», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, нельзя забывать, что при передаче вооружений их "доноры" активно вовлекаются в процесс эксплуатации соответствующей техники. Это в особенности касается Taurus: еще Шольц говорил, что их отправка на Украину потребует привлечения немецких специалистов. Однако подходы Мерца во внешней политике носят более радикальный характер», – добавляет собеседник.

    «Но все же на деле новое правительство еще не пересекает указанную "красную линию".

    Вероятно, с опасениями возможной реакции России и связано осторожное обращение Берлина к данной теме. Москва же на этом фоне, вероятно, предпримет соразмерные меры ответа на действия ФРГ», – говорит он.

    «Не стоит принимать всерьез заявления немецкой стороны, поскольку Германия пытается создать именно атмосферу стратегической неопределенности, чтобы помочь Киеву в будущих контактах с Россией. В настоящий же момент мы можем продолжить уже сформированный курс в отношении Берлина», – считает Кузьмин.

    Главная проблема заключается в том, что ФРГ не осознает последствий вялотекущего процесса втягивания в конфликт, считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Более того, в Германии ведется борьба "ястребов" во главе с Мерцем и более здравомыслящих сторонников министра обороны Бориса Писториуса», – полагает эксперт.

    «Последние выступают против передачи Киеву Taurus. Канцлером же движет слепая вера в то, что Россия не ответит на действия Берлина. Однако эта неаккуратность может спровоцировать Москву на более решительные меры. Например, мы способны нарастить темпы наступления в рамках СВО или принять прямые меры в отношении ФРГ», – заключил Трухачев.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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