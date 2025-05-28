  • Новость часаНад 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу
    Премьер Грузии заявил о «трагическом положении» бюрократии Германии и всей Европы
    Расчет ЗРК «Бук-М3» рассказал, как удалось сбить украинского аса на МиГ-29
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    США обеспокоились ответными ударами России по Украине
    Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА на Россию
    Конгрессмены США указали на двойные стандарты ЕС по выборам в Польше
    Подросток в Байкальске убил четверых сверстников на отмечании дня рождения
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    28 мая 2025, 08:40 • Политика

    Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне

    Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Совбезе ООН последовательно состоятся два заседания: созванное ЕС и НАТО, а также запрошенное Россией. Москва планирует поднять вопрос о препятствовании европейцев мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению экспертов, это станет достойным ответом на риторику оппонентов и во многом создаст почву для изменения восприятия происходящего простыми европейцами.

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Между тем в последнее время косвенное участие Европы в конфликте на Украине становится все очевиднее, о чем говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны продолжают поставки вооружений ВСУ, а некоторые из них активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины.

    Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса. Они сознательно выступают за подстрекательство  США к расширению ограничений против России. Однако данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отметил, что в конфликт на Украине уже вовлечен Париж. Дипломат рассказал, что с помощью французских ракет дальнего радиуса действия совершаются удары по территории России. При этом подобные атаки зачастую направлены против гражданских объектов.

    «Министр иностранных дел Франции, господин (Жан-Ноэль) Барро. Когда он вчера на пресс-конференции заявил с пафосом, что Франция не воюет против России, а Франция содействует суверенитету, независимости, территориальной целостности Украины и ее вооруженным силам – он неправду говорит. Франция воюет против России», – цитирует Лаврова ТАСС.

    На этом фоне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия и Франция полностью отменили ограничения на нанесение Украиной дальнобойных ударов по территории России. «До недавнего времени, за очень немногими исключениями, она не могла этого делать», – пояснил он.

    По словам экспертов, на этом фоне России особенно важно представить свою позицию на площадке Совбеза ООН. «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение в ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза особенно важно из-за попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий и замечает: между заседаниями ЕС и НАТО и России есть принципиальное различие. «Мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины.

    Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – уверен Климов. На Западе заседание СБ ООН, инициированное Россией, не будет сильно освещаться, считает германский политолог Александр Рар. «Однако данный посыл услышат страны Глобального Юга. К сожалению, ЕС видит себя главной моральной инстанцией, судьей конфликта. И от этой роли Европа не отступит», – поясняет он.

    «В итоге на сессии ООН произойдет то, что в таких случаях происходит: Москва и Пекин будут голосовать за одну резолюцию, европейцы – за другую, США могут воздержаться. Но на ход событий на Украине это вряд ли повлияет: Россия добивается своих целей СВО, Штаты выступают за немедленное прекращение конфликта, Евросоюз выступает за бескомпромиссную поддержку Украины», – описал Рар.

    Россия намерена показать международной общественности, что ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на плечах Европы, считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Именно Брюссель сегодня громче всех подталкивает Киев к наращиванию эскалации», – говорит он.

    «Особенно важно, чтобы этот посыл дошел до европейских обывателей. Они должны знать, что их страны являются косвенными участниками конфликта – и это участие даже может перерасти в прямое.

    Конечно, достучаться до жителей Парижа, Берлина или Лондона будет непросто», – рассуждает эксперт. «В конечном счете европейские медиа активно продвигают проукраинскую повестку в массы. Правдивые материалы попросту блокируются. Но сам факт проведения заседания о деструктивной роли ЕС спровоцирует публикацию материалов по данной теме. И может быть, мыслящие люди задумаются», – говорит он.

    «К тому же Россия в этом случае работает, что называется, вдолгую. Сегодня Европа правеет. Это стало результатом в том числе и работы наших журналистов, доносивших все эти годы правду о брюссельской бюрократии», – напоминает собеседник. «Более того,

    на Западе есть люди, готовые прислушиваться к позиции Москвы.

    В период президентства Джо Байдена журналист Такер Карлсон посещал нашу страну и таким образом преподносил американцам альтернативный взгляд на происходящее. Не исключаю, что его работа отчасти и подготовила граждан США к будущим контактам Дональда Трампа с Владимиром Путиным», – отмечает эксперт.

    «Уверен, что и в Европе найдутся аналогичные журналисты. Таким образом, организация нашего заседания в качестве ответа на встречу СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, инициированную ЕС, выглядит логичной и понятной мерой», – добавляет он.

    «В конечном счете Россия сможет выслушать аргументы европейских дипломатов, а после – дать на них развернутый комментарий, развенчать откровенную ложь. Важно понять, что обличение деструктивной роли Европы – сложный, но значимый процесс, поскольку конфликт переходит в заключительную стадию. Мир должен узнать, кто является главным сторонником продолжения боевых действий», – заключил Ткаченко.

    Главное
    В Зеленограде беспилотник атаковал здание технопарка «Элма»
    Стало известно об уничтожении 67-й бригады ВСУ
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе
    В Госдуме заявили о слабых укреплениях ВСУ в Днепропетровской области
    В Ростехе заявили о готовности МС-21 пережить Boeing
    Девятый испытательный пуск привел к потере корабля Starship
    Полиция Москвы задержала мужчину за попытку отравить животных в зоопарке

    Почему российская экономика оказалась на грани заморозки

    В экономике России наблюдаются признаки переохлаждения, отмечает Минэкономразвития. Пора бы Центробанку снижать ставку, чтобы не довести ситуацию до непоправимой. Тем более что в последние недели инфляция держится довольно низко – на уровне 3-4%. Однако пойдет ли регулятор на это? Где баланс между сдерживанием инфляции и замедлением экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне

    В Совбезе ООН последовательно состоятся два заседания: созванное ЕС и НАТО, а также запрошенное Россией. Москва планирует поднять вопрос о препятствовании европейцев мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению экспертов, это станет достойным ответом на риторику оппонентов и во многом создаст почву для изменения восприятия происходящего простыми европейцами. Подробности

    Перейти в раздел

    Героям СВО нашли сложные задачи на гражданке

    Программе «Время героев» исполнился год. На днях завершился отбор участников второго потока, среди которых есть Герои России и кавалеры ордена Мужества. Как отмечают эксперты, перед участниками программы поставлены новые для них задачи – теперь уже на гражданке. Прошедшие отбор на конкурс боевые офицеры говорят, что им предстоит не менее сложная, чем военная служба, работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    • Обама спас США от войны с Россией

      Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............