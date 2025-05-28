Tекст: Евгений Поздняков

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

Между тем в последнее время косвенное участие Европы в конфликте на Украине становится все очевиднее, о чем говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, страны продолжают поставки вооружений ВСУ, а некоторые из них активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины.

Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса. Они сознательно выступают за подстрекательство США к расширению ограничений против России. Однако данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отметил, что в конфликт на Украине уже вовлечен Париж. Дипломат рассказал, что с помощью французских ракет дальнего радиуса действия совершаются удары по территории России. При этом подобные атаки зачастую направлены против гражданских объектов.

«Министр иностранных дел Франции, господин (Жан-Ноэль) Барро. Когда он вчера на пресс-конференции заявил с пафосом, что Франция не воюет против России, а Франция содействует суверенитету, независимости, территориальной целостности Украины и ее вооруженным силам – он неправду говорит. Франция воюет против России», – цитирует Лаврова ТАСС.

На этом фоне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия и Франция полностью отменили ограничения на нанесение Украиной дальнобойных ударов по территории России. «До недавнего времени, за очень немногими исключениями, она не могла этого делать», – пояснил он.

По словам экспертов, на этом фоне России особенно важно представить свою позицию на площадке Совбеза ООН. «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение в ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

Решение России запросить заседание Совбеза особенно важно из-за попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий и замечает: между заседаниями ЕС и НАТО и России есть принципиальное различие. «Мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

«Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины.

Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – уверен Климов. На Западе заседание СБ ООН, инициированное Россией, не будет сильно освещаться, считает германский политолог Александр Рар. «Однако данный посыл услышат страны Глобального Юга. К сожалению, ЕС видит себя главной моральной инстанцией, судьей конфликта. И от этой роли Европа не отступит», – поясняет он.

«В итоге на сессии ООН произойдет то, что в таких случаях происходит: Москва и Пекин будут голосовать за одну резолюцию, европейцы – за другую, США могут воздержаться. Но на ход событий на Украине это вряд ли повлияет: Россия добивается своих целей СВО, Штаты выступают за немедленное прекращение конфликта, Евросоюз выступает за бескомпромиссную поддержку Украины», – описал Рар.

Россия намерена показать международной общественности, что ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на плечах Европы, считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Именно Брюссель сегодня громче всех подталкивает Киев к наращиванию эскалации», – говорит он.

«Особенно важно, чтобы этот посыл дошел до европейских обывателей. Они должны знать, что их страны являются косвенными участниками конфликта – и это участие даже может перерасти в прямое.

Конечно, достучаться до жителей Парижа, Берлина или Лондона будет непросто», – рассуждает эксперт. «В конечном счете европейские медиа активно продвигают проукраинскую повестку в массы. Правдивые материалы попросту блокируются. Но сам факт проведения заседания о деструктивной роли ЕС спровоцирует публикацию материалов по данной теме. И может быть, мыслящие люди задумаются», – говорит он.

«К тому же Россия в этом случае работает, что называется, вдолгую. Сегодня Европа правеет. Это стало результатом в том числе и работы наших журналистов, доносивших все эти годы правду о брюссельской бюрократии», – напоминает собеседник. «Более того,

на Западе есть люди, готовые прислушиваться к позиции Москвы.

В период президентства Джо Байдена журналист Такер Карлсон посещал нашу страну и таким образом преподносил американцам альтернативный взгляд на происходящее. Не исключаю, что его работа отчасти и подготовила граждан США к будущим контактам Дональда Трампа с Владимиром Путиным», – отмечает эксперт.

«Уверен, что и в Европе найдутся аналогичные журналисты. Таким образом, организация нашего заседания в качестве ответа на встречу СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, инициированную ЕС, выглядит логичной и понятной мерой», – добавляет он.

«В конечном счете Россия сможет выслушать аргументы европейских дипломатов, а после – дать на них развернутый комментарий, развенчать откровенную ложь. Важно понять, что обличение деструктивной роли Европы – сложный, но значимый процесс, поскольку конфликт переходит в заключительную стадию. Мир должен узнать, кто является главным сторонником продолжения боевых действий», – заключил Ткаченко.