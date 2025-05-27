Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?2 комментария
Песков заявил об участии многих СМИ в кампании против переговоров
Россия фиксирует участие большого количества средств массовой информации в кампании по срыву переговорного процесса и поощрению США к введению дополнительных санкций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что, по мнению Кремля, значительное число СМИ де-факто участвуют в действиях, направленных на подрыв мирных переговоров и стимулирование американских властей к расширению ограничительных мер, передает ТАСС.
Он также добавил, что эти тенденции очевидны и их легко заметить, подчеркнув, что в Кремле прекрасно осознают происходящее.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.