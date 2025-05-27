Tекст: Александра Юдина

Песков пояснил, что, по мнению Кремля, значительное число СМИ де-факто участвуют в действиях, направленных на подрыв мирных переговоров и стимулирование американских властей к расширению ограничительных мер, передает ТАСС.

Он также добавил, что эти тенденции очевидны и их легко заметить, подчеркнув, что в Кремле прекрасно осознают происходящее.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.