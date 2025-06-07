Маск удалил пост о Трампе и списках Эпштейна

Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.



Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.



«Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол», – подчеркнул Путин. Он отметил, что разработка технологических новшеств не должна происходить в изоляции от реального сектора — такие подходы, по его словам, давно признаны неэффективными. По его мнению, ключевая задача — обеспечить широкое распространение и применение инноваций в самых разных отраслях. Особое внимание президент уделил тому, чтобы внедрение новых технологий способствовало укреплению конкурентных позиций российской продукции и в целом усиливало экономику страны. При этом, как отметил глава государства, не менее важно, чтобы такие решения делали повседневную жизнь граждан более удобной и комфортной.

В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

«Этот вопрос особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.