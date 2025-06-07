Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Маск удалил пост о Трампе и списках Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск удалил свой пост, в котором рассуждал о причинах, по которым списки миллиардера Джеффри Эпштейна не были обнародованы.
В удаленной записи предприниматель отмечал, что данные не раскрывают, поскольку в них, по его словам, фигурирует имя бывшего президента США Дональда Трампа, передает RT.
Эта публикация вызвала резонанс среди пользователей соцсетей, после чего была удалена с аккаунта Маска.
Напомним, Маск выложил репортаж телекомпании MSNBC за 1992 год о том, как нынешний глава Белого дома устраивал вечеринки в Мар-а-Лаго с участием таких гостей, как Джеффри Эпштейн. Этот пост Маск сопроводил смайлом, изображающим человечка с поднятой бровью.