Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Угроедов, Иволжанского, Малой Корчаковки, Радянского, Хотени, Ястребиного, Юнаковки и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, бронемашина, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Малеевки, Нижнего Соленого, Ковшаровки, Ольговки, Московки, Купянска Харьковской области, Волчьего Яра, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены пять станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Клебан-Быком, Зарей, Северском, Часовым Яром и Константиновкой ДНР.

Противник при этом потерял до 190 военнослужащих, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Нота» и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Сергеевки, Новониколаевки, Алексеевки, Удачного и Новосергеевки ДНР.

Потери противника при этом составили более 515 военнослужащих, четыре бронемашины «Казак», восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны у Комара ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки Запорожской области, Ильинки Днепропетровской области, Казацкого, Камышан и Антоновки Херсонской области.

Противник потерял до 100 военнослужащих, артиллерийское орудие, шесть станций РЭБ, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на субботу ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины.

Кроме того в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.