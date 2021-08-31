США раскрыли число оставшихся в Афганистане американцев

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что с 14 августа из Афганистана были эвакуированы около 6 тыс. граждан США, в республике остаются менее 200 американцев.

«Мы продолжим наши усилия, чтобы помочь американцам, иностранцам и афганцам покинуть Афганистан, если они это решат [сделать]. Мы предприняли чрезвычайные усилия, чтобы предоставить американцам все возможности покинуть эту страну, добраться до аэропорта, – приводит ТАСС слова главы Госдепартамента США.

«<…> Порядка 6 тыс. американцев были эвакуированы или сами покинули Афганистан. Это число, вероятно, будет расти. Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев – менее 200. Возможно, ближе к 100», – уточнил Блинкен во время специального выступления. «Мы работаем над тем, чтобы определить точное число американцев [желающих покинуть Афганистан]», – добавил госсекретарь США. По его словам, трудности в подсчете обладателей американских паспортов связаны также с тем, что некоторые люди постоянно живут на афганской территории.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.

Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы. В конце августа Байден заявил, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за эвакуацию американцев из Афганистана.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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