Байден объяснил срочный вывод ВС США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что принял решение не продлевать военное присутствие США в Афганистане после 31 августа по рекомендации американских военных.

«Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане завершено», – приводит ТАСС текст заявления президента Соединенных Штатов. По словам Байдена, «завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки» ему «единогласно рекомендовал Комитет начальников штабов» ВС США, а также американские командующие в Афганистане.

«По их мнению, завершение нашей военной миссии являлось лучшим способом сохранить жизни наших военнослужащих и обеспечить в перспективе выезд из Афганистана тех гражданских лиц, которые хотят это сделать в предстоящие недели или месяцы», – заявил президент Соединенных Штатов.

«Я поручил госсекретарю [США Энтони Блинкену] координировать действия с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить свободный выезд для американцев, партнеров из числа афганцев и иностранцев, которые желают покинуть Афганистан», – проинформировал глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) обещало предоставить уксазанным лицам возможность свободно выехать из Афганистана. По мнению президента США, «мир будет добиваться выполнения этих обязательств» от талибов.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД