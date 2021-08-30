В Кремле оценили идею Макрона создать зону безопасности в Кабуле

Эксперт указал на расистское отношение Макрона к Афганистану

«Запад не откажется от навязывания демократии другим странам, но изменит методы ее экспорта. При этом в словах Макрона есть расистские намеки в отношении Афганистана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Франции признал «невозможность навязать демократию» в Афганистане без «проявления воли народа» к этому.

«Это признание Макрона важно и симптоматично с точки зрения того, как в Европе меняется отношение к самой возможности Запада влиять на мировое развитие», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил о том, что «эту мысль уже высказывали многие западные деятели, в том числе и американский лидер Джо Байден». «Также мы видим признание того, что западные модели не универсальны. Они имеют свои ограничения и недостатки, особенно когда их пытаются применить в обществах, которые к этим моделям не готовы», – пояснил политолог.

«Но Запад не откажется от попыток экспорта демократии. На Западе по-прежнему бытует мнение, что именно эта модель является наиболее современной и перспективной. При этом, – указал Кортунов, – будут происходить изменения в методах экспорта демократии».

По словам политолога, «отныне стратегии демократизации не будут носить такого прямолинейного характера, как мы наблюдали в Афганистане, когда была предпринята попытка построения нового государства».

«Даже СССР, когда вошел в республику, пытался опираться на существующие институты, традиции и структуры. Это не всегда получалось, но такая попытка была. А вот США и их союзники попытались создать государство с нуля. Все видели, чем эти попытки закончились», – пояснил эксперт.

«Кроме того, в словах Макрона можно прочесть расистские намеки на неспособность афганцев к объединению и организации государственности, хотя в реальности у них есть свои институты, просто они отличаются от европейских. Если им не мешать, то они найдут варианты сохранения государственности в тех формах, которые для них являются наиболее адекватными», – резюмировал Кортунов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане показывает, что нельзя «навязать демократию». По словам французского лидера, «одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне», о чем «свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане».

Макрон заявил, что «нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько месяцев или несколько лет». Демократия, как заявил президент, является «итогом длительного процесса», «проявлением воли народа», она складывается в «результате истории» народа и «его способности выдвигать из своей среды руководителей».

Он подчеркнул, что диалог с движением «Талибан» (запрещено в России) «необходим для осуществления эвакуации», но «это не предрешает их признания». Макрон подчеркнул, что талибам «поставили условия», которые касаются «уважения прав человека», а также «достоинства афганских женщин».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

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