Названа богатейшая семья России по версии Forbes

Основатели онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Второе и третье места заняли семьи Гурьевых и Ротенбергов.

«Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук ... Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг», – пишет Forbes.

По оценке издания, совокупное состояние семейства Бакальчук оценивается в более чем 13 млрд долларов.

Второе место в рейтинге заняли владельцы компании «Фосагро» семья Гурьевых: совокупное состояние членов семьи выросло за год на 1,8 млрд долларов, до 6,9 млрд долларов. Семья Ротенбергов за год спустилась с первого на третье место: за год совокупное состояние семьи выросло на 500 млн долларов, до 5,95 млрд долларов.

Четвертое место в рейтинге заняла семья председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. За год состояние семьи также увеличилось на 500 млн долларов, до 3,7 млрд долларов. На пятом месте – председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс. Их совокупное состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

По данным Forbes, совокупное состояние десяти богатейших семей России увеличилось на 16,1 млрд долларов – до 42,9 млрд долларов. В этом году нижняя планка вхождения в рейтинг – 1,65 млрд долларов.

Ранее издание Forbes опубликовало новый рейтинг богатейших женщин России, первую строчку заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук – ее состояние выросло на 1200% за год и составило 13 млрд долларов.