Путин напомнил о шикарных местах отдыха в Карачаево-Черкесии

Президент Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе, которые имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны.

Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты – «реальная возможность» развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую.

Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его «мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства».

«У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью», – отреагировал Путин, передает ТАСС.

Темрезов также отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 млн туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек.

«В три раза больше, чем жителей», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости».

Также Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.