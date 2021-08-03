Путин обратил внимание главы КЧР на проблемы с безработицей

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.

На встрече Путин поинтересовался, как идут дела с сельским хозяйством в республике. Темрезов отметил, что серьезным толчок в развитии дала программа развития сельских территорий под эгидой Минсельхоза.

«Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Темрезов согласился и сообщил, что для кооперации, личного подсобного хозяйства власти ввели в этом году доплату для сотрудников. «Мы очень много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они, конечно, остались. … Так, конечно, те проблемы, которые раньше были – это вода, газ, отсутствие детских садов, ФАПов, домов культуры – сегодня мы эти вопросы очень серьезно решаем», – сказал он.

Кроме того, Путин попросил главу Карачаево-Черкесии подготовить проект развития экономики республики. Темрезов отметил, что он понимает необходимость развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест, высокотехнологичных рабочих мест.

«Я Вам докладывал в прошлом году об этом, и задачи Вы нам поставили до 2023 года. И конечно, для нас это реальная возможность сегодня создать новые рабочие места, конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, (для) туризма. Для нас это реальная возможность сегодня сделать – не побоюсь этого слова – прорыв в экономике нашей республики», – сказал глава региона.

«Готовьте проект», – ответил Путин.

«Мы готовим», – заметил Темрезов.