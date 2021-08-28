Байден предупредил об угрозе теракта в аэропорту Кабула в ближайшие 24 часа

Франция эвакуировала дипломатов из столицы Афганистана

Франция завершила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев, французские дипломаты покинули Кабул, говорится в совместном заявлении МИД и Министерства Вооруженных сил Франции.

«После подтверждения быстрого вывода американских сил, отвечавших за обеспечение безопасности аэропорта Кабула, условия в аэропорту больше не отвечают критериям безопасности, в связи с чем наша операция по эвакуации завершилась в пятницу, 27 августа. Команда посольства Франции в Кабуле прибыла в Абу-Даби, откуда отправится во Францию», – приводит ТАСС текст заявления министерств иностранных дел и ВС Франции.

В заявлении отмечается, что с 15 августа силами Франции из Кабула было вывезено 3 тыс. человек, из них около 2,7 тыс. – афганцы. В то же время министерства напоминают, что Франция начала вывозить афганских граждан до начала массовой эвакуации и до 15 августа было вывезено 1,5 тыс. человек.

Министр вооруженных сил Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан обещают, что «Франция всегда будет поддерживать афганцев» и приложит все усилия, чтобы обеспечить защиту всем находящимся в опасности гражданам этой страны и после 31 августа. «Мы продолжим в этой связи нашу работу с талибами, чтобы гарантировать, что они не будут препятствовать желающим уехать из страны после 31 августа», – говорится в заявлении.

Накануне Госдеп США пообещал 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Между тем на прошлой неделе президент США Джо Байден допускал, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. После этого талибы пригрозили применить силу, если Соединенные Штаты не завершат вывод войск до осени.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.

Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Посол России назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

На фоне стремительного наступления талибов всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение». О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также США, Британия, Чехия, Испания, Норвегия, Дания и другие страны западной коалиции.

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