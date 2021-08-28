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Байден предупредил об угрозе теракта в аэропорту Кабула в ближайшие 24 часа
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В ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула, заявил глава американского государства Джо Байден.
Так считают американские военачальники, сообщил он, добавив, что «ситуация на местах продолжает оставаться крайне опасной, угроза террористических атак на аэропорт остается высокой». Байден велел «принять все возможные меры» для защиты американских военных в Афганистане. «Они заверили меня, что <…> могут принять эти меры, завершая при этом миссию (по эвакуации) и безопасно выводя наших военных», – приводит его слова ТАСС.
Президент США подчеркнул, что американцы продолжают эвакуацию не только своих граждан, но и граждан третьих стран и афганских беженцев. Он рассказал, что обсудил со своим окружением «подготовку» к тому, чтобы помощь в эвакуации продолжалась и после ухода военных США. Также обсуждался удар, нанесенный США в афганской провинции Нангархар по боевикам «ИГ–Хорасан»*.
Байден заявил, что США, как он и обещал, ответили на теракт в Кабуле 26 августа, но «этот удар не был последним», американцы «продолжат выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставят их заплатить». Вашингтон намерен «отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать» американских военных, сказал Байден.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
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Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на будущей неделе, они обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе, сообщила представитель американского Белого дома Джен Псаки.
«На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», – заявила Псаки, сообщает пресс-служба Белого дома.
По ее словам, лидеры двух стран поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Встреча Байдена и Зеленского, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.
Захарова поставила талибов в пример Киеву
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном.
«Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook.
При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета».
В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД.
«Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Массовые протесты из-за закрытия банков начались в Кабуле
Несколько сотен человек вышли на улицы Кабула с протестом из-за закрытия банков, включая Центральный банк Афганистана (DAB), а также пунктов обмена валюты по всей стране, люди требуют выдать им их сбережения.
Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. В результате этого миллионы жителей страны оказались лишены доступа к своим банковским счетам, а работодатели перестали выплачивать зарплату сотрудникам.
Большинство протестующих требует, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. В свою очередь владельцы финансовых учреждений объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк страны. О той же проблеме говорят представители пунктов обмена валюты и даже так называемые валютные менялы, передает ТАСС.
Несмотря на то, что захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о возобновлении работы всех банков страны, начиная с 25 августа, многие сотрудники финансовых учреждений не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности.
Ранее Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана.
Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула
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Посольство Соединенных Штатов в Афганистане вновь обратилось к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам у афганской воздушной гавани из-за угроз безопасности.
В уведомлении дипломатической миссии США в Афганистане отмечается, что американским гражданам «следует немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении посольства не раскрывается, передает ТАСС.
Аналогичное предупреждение для американцев было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ* отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей и объектов террористов.
В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. В тот же день очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» призвали не толпиться возле аэропорта Кабула.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом, после чего объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. При этом в Пентагоне уверены в непричастности талибов к терактам у аэропорта столицы Афганистана.
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Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие и боеприпасы
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) уведомило жителей Кабула о необходимости в течение недели сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщил телеканал 1-TV.
По имеющимся у телеканала данным, талибы пригрозили принять меры в случае отказа добровольно сдать имеющееся у населения на руках оружие, передает ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Через три дня после установления контроля над Кабулом талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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В Афганистане уничтожены два боевика ИГ в результате удара США
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Два главаря террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России) ликвидированы, еще один ранен в результате авиаудара США в Афганистане, сообщил генерал-майор Хэнк Тэйлор на брифинге в Пентагоне.
«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ* были убиты, один ранен. Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», – цитирует ТАСС Тэйлора.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.
По его словам, США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане, которая остается динамичной.
«Угроза по-прежнему сохраняется. Ситуация остается динамичной, мы отслеживаем ее буквально в режиме реального времени», – заявил он, подчеркнув, что США по-прежнему «намерены завершить операцию [по эвакуации] к концу месяца».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
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В администрации Байдена не заметили подготовки ИГ к терактам в США
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Американская администрация не считает, что группировка «Исламское государство* в Хорасане», являющаяся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России), имеет желание и возможности совершить теракты в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы [в администрации президента США Джо Байдена] не придерживаемся такой оценки [относительно возможности совершения терактов в Соединенных Штатах] в данный момент», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, есть ли у «ИГ* в Хорасане*», по мнению Вашингтона, желание и возможности совершить теракт в США.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами аэропорта Кабула
Американские военные уничтожили в Кабуле последний аванпост ЦРУ в Афганистане за пределами столичного аэропорта, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, американцы избавились от базы Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и информация не попали в руки к талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России).
Отмечается, что уничтожение Eagle Base было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по Афганистану
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают опубликованную в Сети фотографию американского президента Джо Байдена во время пресс-конференции по ситуации в Афганистане.
Главу Белого дома запечатлели во время дискуссии с репортером Fox News, который жестко раскритиковал организацию вывода войск США из Афганистана, где в результате атак террористов ИГ* погибли 13 американских военнослужащих и множество мирных жителей. Большинство пользователей усомнились в искренности президента США, отметив, что он вряд ли понимает всю серьезность происходящего.
«Он вообще осознает, что все это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа, до того как Америка проиграет еще одну войну», – призвал P. Botter, передает РИА «Новости».
«Ему плевать. За всю свою политическую карьеру он не добился ничего, только лишь приумножил свое состояние», – считает Laliem.
«Трамп бы никогда не вел себя как слабак. Он был настоящим командиром», – считает Raining cats n dogs.
Другие комментаторы не смогли удержаться от обсуждения умственных способностей Байдена.
«Это фото означает: Я не в себе. А о чем я только что думал?» – иронизирует vintage.
«Почему никто до сих пор не заставил его пройти тест на когнитивные способности?» – спрашивает читатель под ником The snitch.
«Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!» – драматизирует Endofcorona.
Вместе с тем некоторые пользователи все же заступились за американского лидера. Так, один из них подчеркнул, что эта фотография показывает, насколько сильно Байден переживает из-за происходящего в Афганистане.
«Он по-своему переживает эту трагедию, а расстроенное и потерянное выражение лица не говорит о его слабости», – отметила Jenny H.
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Читатели также не забыли упомянуть в этом контексте Россию, которая, как считает mritryy, уже скоро «получит ключи от Белого дома». «Москва и Пекин просто сидят и наслаждаюсь этим жалким шоу», – заключил Bigdog801980.
Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Президент США Джо Байден после терактов приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов.
Шойгу рассказал о расширении маковых плантаций в Афганистане при американцах
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Маковые плантации в Афганистане «увеличились почти в 100 раз», пока там находились военные США. Кроме того, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что Афганистан производит 93% мирового героина, а маковые плантации «увеличились почти в 100 раз». «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», – передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что США в Афганистане действовали в двух сферах. Во-первых, они занимались вопросами, связанными с безопасностью, в частности, самих американцев. Также они вооружали и тренировали афганскую армию, которую сами афганцы считают коллаборационистами, поддержавшими вторгшегося врага. Во-вторых, США «занялись серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».
Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане. Речь идет не только о наркотиках, но и о «большом количестве оружия», включая «переносное высокоточное – это ПЗРК и ПТУРы». «Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни», – сказал Шойгу, отметив, что в Афганистане оружие «не поставлено, а просто перешло в руки».
Он сказал, что Минобороны «выполнит задачу» по эвакуации россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана: «Я постучу по дереву, надеюсь, она закончится в общем нормально, потому что в таких операциях «успешно» слово неприемлемо, закончится нормально». По его словам, глава российского государства Владимир Путин поручил «сделать так, чтобы мы смогли вывезти всех наших граждан и граждан стран-членов ОДКБ, и не только, тех, кто в этом нуждается».
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, Шойгу также заявил, что действия государств Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации, происходящей в Афганистане, абсолютно правильны. Министр подчеркнул, что программа по перевооружению вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена.
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США обещали передать контроль на аэропортом Кабула «афганскому народу»
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Американские военные с уходом из Афганистана 31 августа передадут контроль над аэропортом Кабула «афганскому народу», заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«После ухода мы передадим аэропорт афганскому народу», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на вопрос о том, кто будет управлять воздушным потоком и обеспечивать безопасность аэропорта в будущем. Пресс-секретарь Госдепартамента США заверил, что «к концу дня 31 августа американских военных там не будет».
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что контроль над аэропортом Кабула сохраняют американские военные, талибов там нет. «Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь», – сказал Кирби. «Он все еще находится под контролем военных США», – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.
Между тем представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карим выступил с утверждениям, что под контроль движения перешла значительная часть воздушной гавани столицы Афганистана.
«Три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов). За американцами остается самая незначительная часть [аэропорта]. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны», – указал Карим.
Информацию о взятии под контроль «некоторых частей» аэропорта Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) передало также Agence France-Presse со ссылкой на представителя талибов. О каких именно частях аэропорта идет речь, не уточняется.
Накануне стало известно, что Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, талибы заявили, что обеспечат безопасность воздушной гавани, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения
Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Посол России назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.
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Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ в Афганистане
США уничтожили боевика группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России) в Афганистане, который занимался организацией нападений; сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.
«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] «ИГ* в Хорасане», – приводит слова Урбана ТАСС.
«Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», – добавил он.
Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов. В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту столицы Афганистана.
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Талибы не дали 20 афганцам эвакуироваться в Словакию
Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) не пропустили в аэропорт Кабула 20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.
«Группа из 20 афганцев, для которых мы договорились о местах в норвежском самолете, не была допущена через контролируемый «Талибаном» вход (в аэропорт)», – написал министр в Facebook.
По словам Корчока, МИД республики приложил максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией афганцам и их родственникам эвакуироваться из Кабула. В пятницу удалось договориться о том, что им будет предоставлено 20 мест в норвежском эвакуационном самолете, который должен был переправить этих афганцев в Тбилиси, после чего присланный из Братиславы самолет доставил бы их в Словакию, передает РИА «Новости».
«К сожалению, только что мы получили сообщение о том, что этой группе афганцев не удалось пройти через контрольный пункт «Талибана», представители которого в драматической ситуации и при угрозе использовать оружие воспрепятствовали им в прохождении в аэропорт», – написал Корчок.
Он подчеркнул, что подобными действиями «Талибан» нарушает собственное обещание, что разрешит эвакуацию из Кабула до 31 августа. «Мне искренне жаль, что так случилось, тем более, что нам удалось договориться о местах в самолете. Но на ситуацию на месте (в Кабуле) мы повлиять не можем. А то, что там существует угроза человеческим жизням, подтвердил и теракт, состоявшийся в четверг. Тем не менее, наша команда продолжает свою работу», – добавил Корчок.
Талибы в пятницу заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
Граждане Пакистана были задержаны талибами в Кабуле два дня назад рядом с туркменским посольством, у них обнаружили взрывное устройство, сообщает индийская газета Hindustan Times.
«Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула 26 августа», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Франция эвакуировала дипломатов из столицы Афганистана
Франция завершила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев, французские дипломаты покинули Кабул, говорится в совместном заявлении МИД и Министерства Вооруженных сил Франции.
«После подтверждения быстрого вывода американских сил, отвечавших за обеспечение безопасности аэропорта Кабула, условия в аэропорту больше не отвечают критериям безопасности, в связи с чем наша операция по эвакуации завершилась в пятницу, 27 августа. Команда посольства Франции в Кабуле прибыла в Абу-Даби, откуда отправится во Францию», – приводит ТАСС текст заявления министерств иностранных дел и ВС Франции.
В заявлении отмечается, что с 15 августа силами Франции из Кабула было вывезено 3 тыс. человек, из них около 2,7 тыс. – афганцы. В то же время министерства напоминают, что Франция начала вывозить афганских граждан до начала массовой эвакуации и до 15 августа было вывезено 1,5 тыс. человек.
Министр вооруженных сил Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан обещают, что «Франция всегда будет поддерживать афганцев» и приложит все усилия, чтобы обеспечить защиту всем находящимся в опасности гражданам этой страны и после 31 августа. «Мы продолжим в этой связи нашу работу с талибами, чтобы гарантировать, что они не будут препятствовать желающим уехать из страны после 31 августа», – говорится в заявлении.
Накануне Госдеп США пообещал 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Между тем на прошлой неделе президент США Джо Байден допускал, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев. После этого талибы пригрозили применить силу, если Соединенные Штаты не завершат вывод войск до осени.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Посол России назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
На фоне стремительного наступления талибов всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Байден выразил мнение, что вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как «логичное, рациональное и правильное решение». О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также США, Британия, Чехия, Испания, Норвегия, Дания и другие страны западной коалиции.
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