Меры против COVID-19 решили усилить в российских школах с 1 сентября

Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова.

Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. «Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», – заявил министр.

Вместе с тем, он завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит.

«Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит», – приводит РИА «Новости» слова министра. Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата.

Кравцов подчеркнул, что день знаний в России пройдет очно, все школы готовы к приему 17 млн школьников.

Ранее сообщалось, что московские власти не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом.